“MMI wil leerlingen vooral boodschap van hoop geven”

In het MMI wordt al een zevental jaar OKAN-onderwijs, lessen Nederlands voor anderstaligen, aangeboden. Heel wat van deze leerlingen zijn oorlogsvluchtelingen. Met de drie klassen, zo’n 42 leerlingen, trokken leerlingen en leerkrachten naar de Westhoek op tweedaagse met als thema ‘vrede’.

“Na de paasvakantie kregen we plots een pak nieuwe leerlingen binnen”, vertelt Jeffrey Dael, OKAN-coördinator. “De situatie in Oekraïne zorgde voor een instroom van heel wat leerlingen uit die regio, maar er kwamen ook nieuwe jongeren uit Eritrea om lessen Nederlands te volgen. Zo gingen we van twee naar drie klassen en steeg het leerlingenaantal serieus.”

“Niet alle leerlingen komen uit oorlogslanden, er zijn er natuurlijk ook die met hun ouders naar België komen voor het werk. We hebben elf nationaliteiten in onze klassen: naast Afghanistan, Pakistan, Somalië, Syrië en Eritrea, hebben we ook leerlingen uit Roemenië, Bulgarije, Brazilië, Peru, Kameroen en Oekraïne.”

“Onze uitstap naar Ieper stond al heel lang gepland en toen was er zelfs nog geen sprake van de oorlog in Oekraïne. Toch willen we dit thema op onze tweedaagse aansnijden, omdat we ook wel voelen dat de jongeren nood hebben om erover te kunnen praten. Alhoewel ze allemaal een andere taal spreken, weten onze jongeren heel goed welke rugzak sommigen met zich meedragen.”

“We konden ook simpelweg naar een pretpark gegaan zijn, maar dat doen we doelbewust niet. Waar kon dit beter plaatsvinden dan in Ieper, de vredesstad bij uitstek? We willen onze leerlingen vooral een boodschap van hoop geven en we voelen dat ook zij deze boodschap willen uitschreeuwen naar de buitenwereld.”

“Warme school zijn”

“In onze visie staat heel duidelijk dat wij kwaliteitsvol onderwijs willen aanbieden aan jonge mensen, ook aan de meest kwetsbaren”, vervolgt directeur Francine François. “We willen een warme school zijn waar iedereen zich thuis en verbonden voelt. Het MMI wil ook een weerspiegeling van de maatschappij zijn en we willen dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en samenleeft.”

“We startten in het schooljaar 2015-’16 onze OKAN op. Op dat moment werden we als maatschappij geconfronteerd met oorlogsvluchtelingen uit Afghanistan. Samen met de leden van het bestuursorgaan en mijn collega’s beslisten wij om net vanuit onze visie en missie de onthaalklas voor anderstaligen op te starten. Op vandaag hebben we drie klassen.”

“Onze leerlingen wonen met hun gezin in de buurt van het MMI of als alleenstaande jongere in bijvoorbeeld Fedasil Poelkapelle. We werken heel goed samen met het OCMW van Kortemark en de buurgemeenten, de voogden van onze leerlingen, Fedasil…”

“Met deze tweedaagse laten onze jongeren zien aan de andere leerlingen, het personeel en de maatschappij rondom ons dat elke dag vredevol samenleven en werken met verschillende nationaliteiten, religies en overtuigingen echt wel kan en mogelijk is. Ik ben heel trots op deze groep leerlingen én hun enthousiaste leraren!” (JDK)

Info: www.mmikortemark.be/studieaanbod/okan.