Minister Weyts trekt 45 miljoen euro uit voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt 45 miljoen euro uit voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Dat is 20 miljoen euro méér dan aanvankelijk voorzien. Concreet gaat er 35 miljoen euro naar 20 projecten die vanaf volgend jaar samen meer dan 1.000 structurele extra plaatsen realiseren in het buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs. Ook in onze provincie krijgen scholen in Kortrijk, Ieper en Zwevegem extra plaatsen.

De vraag naar plaatsen in het buitengewoon onderwijs blijft toenemen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft alle noden volledig in kaart gebracht met een capaciteitsmonitor specifiek voor het buitengewoon onderwijs. Er werd voor het eerst ook een capaciteitsbudget specifiek voor het buitengewoon onderwijs vrijgemaakt. Weyts voorzag hiervoor aanvankelijk een budget van € 25 miljoen.

Weyts verhoogt nu dat budget voor extra plaatsen in buitengewoon onderwijs tot € 45 miljoen. Het aanvankelijke budget van € 25 miljoen wordt opgetrokken tot € 35 miljoen: goed voor 20 concrete projecten, die meer dan 1.000 structurele extra plaatsen realiseren in buitengewoon basisonderwijs (+ 579 plaatsen) en buitengewoon secundair onderwijs (+ 482 plaatsen). Daarnaast trekt Weyts nog eens € 5 miljoen uit om al op heel korte termijn – reeds volgend schooljaar- extra plaatsen te creëren, door bijvoorbeeld tijdelijk lokalen te huren.

West-Vlaamse scholen

In West-Vlaanderen krijgen deze scholen extra plaatsen: GO! Athena OV4 in Kortrijk (87), De Klim-Op in Zwevegem (15), BuSO De lage Kouter in Kortrijk (70+30) en BuBaO Het Vlot in Ieper (50).

Er is nog een extra 5 miljoen euro voorzien voor extra handen in de klas, zodat scholen die volgend schooljaar (2022-2023) extra leerlingen opnemen meteen ook extra personeelsleden kunnen aanwerven. Scholen worden hierbij gestimuleerd om prioritair plaats te maken voor leerlingen met verstandelijke beperking (type 2) en leerlingen met een emotionele of een gedragsstoornis (type 3), omdat er vooral voor deze leerlingen noden zijn.

“Het buitengewoon onderwijs blijft voor veel leerlingen met speciale noden de meest geschikte plaats, met de beste omkadering en de hoogste onderwijskwaliteit”, zegt Weyts. “We zetten alle zeilen bij voor meer plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Ik besef zeer goed dat we niet alle noden meteen zullen kunnen lenigen, maar we trekken de budgetten fors op en we zetten zowel in op korte als op langere termijn”.