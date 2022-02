Minister Weyts investeert 8,3 miljoen euro in extra schoolbanken in Roeselaarse klassen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 8,3 miljoen euro in 705 extra plaatsen in de klassen van de onderwijszone Roeselare. Ook Roeselare behoort tot deze onderwijszone en kan mee de vruchten plukken van de investering. De middelen worden verdeeld op basis van de nieuwe capaciteitsmonitor, die aantoont waar tegen schooljaar 2027-2028 een plaatstekort verwacht wordt.

Dankzij de extra investering kunnen de eerste noden gelenigd worden. Daarnaast zet Weyts ook in op de bouw van gloednieuwe scholen en op huursubsidies om extra plaatsen in de klas te realiseren. “Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind”, zegt Weyts. “De nieuwe capaciteitsmonitor zet de uitdagingen op scherp”.

Vlaanderen voorziet deze regeerperiode een recordbedrag van 3 miljard euro voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur – nog eens 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Ook het budget voorzien voor structurele extra plaatsen in bestaande scholen is met 360 miljoen euro historisch hoog: nog eens de helft méér dan in de vorige regeerperiode. Van dat laatste budget moest nog 180 miljoen euro toegekend worden. Deze middelen worden nu verdeeld op basis van de gloednieuwe 3de editie van de capaciteitsmonitor, die aantoont waar er een plaatstekort verwacht wordt.

De belangrijkste conclusie van die nieuwe capaciteitsmonitor is dat er vooral in het secundair onderwijs extra investeringen nodig zijn. De middelen hiervoor worden toegekend aan de onderwijszone. In de onderwijszone Roeselare investeert Weyts 8,3 miljoen euro om 705 extra plaatsen te creëren. De bovenlokale stuurgroepen van de onderwijszone zullen bepalen waar de noden het hoogst zijn en keuzes maken om tot concrete projecten te komen. In deze bovenlokale stuurgroepen worden alle gemeenten binnen de zone betrokken. Ook Roeselare profiteert van de extra capaciteitsmiddelen.

Roeselare is een stad gekend voor zijn scholen en voor onze kinderen willen we het allerbeste. Investeren in toponderwijs om onze jongeren optimaal voor te bereiden op de toekomst is voor N-VA Roeselare dan ook de meest normale zaak. Het is mooi dat onze minister kort op de bal speelt om de juiste onderwijscapaciteit te voorzien !