Minister Weyts investeert 767.295 euro in scholen in Kortrijk

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 767.295 euro in VBS Rodenburg, Vrije Kleuterschool Spes Nostra en VBS ‘t Fort in Kortrijk via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Deze investering past in de bredere inspanningen van de minister om de Vlaamse schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren.

Vrije Kleuterschool Spes Nostra krijgt 496.529,91 euro voor verschillende werken, waaronder de afbraak, renovatie, en nieuwbouw van klaslokalen, sanitair en technische ruimtes, de heraanleg van de toegangszone en de bouw van een fietsenberging. Ook wordt er 85.957,96 euro geïnvesteerd in VBS Rodenburg voor vernieuwingen aan het dak en de gasketel. Daarnaast krijgt ook VBS ’t Fort een verhoging van een eerder toegekende subsidie van 184.807,46 euro voor verbouwings- en omgevingswerken, werken voor meer toegankelijkheid en brandveiligheid.

Schepen van Onderwijs, Kelly Detavernier (N-VA): “Als schepen van onderwijs in Kortrijk ben ik blij met de investeringen van minister Weyts. Hierdoor kunnen we onze scholen verder moderniseren en onze leerlingen een optimale leeromgeving bieden. Dit is cruciaal voor hun toekomst en die van onze stad.”

Deze investering in Kortrijk is onderdeel van de totale investering van 3 miljard euro die de minister tijdens deze regeerperiode toezegt voor scholenbouwprojecten. Dit is 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode. Schoolbesturen kunnen deze financiële steun goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. “Kwaliteitsvol onderwijs gaat samen met kwaliteitsvolle infrastructuur en daarin blijven we investeren. Zo bouwen we ook letterlijk aan de toekomst van Vlaanderen”, aldus minister Weyts.