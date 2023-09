Minister Weyts experimenteert met virtual reality en bestuurt drone simulator in VTI

Woensdagvoormiddag bracht Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een bezoek aan het VTI in Roeselare. De leerkrachten en studenten stelden er verschillende projecten voor. De minister mocht onder meer experimenteren met virtual reality en bestuurde een drone simulator.

Na een inleiding door directeur Paul De Brabander werd Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) rondgeleid door het VTI. De rode draad bij het bezoek was het thema ‘innovatie’. Op de speelplaats stelden leerkracht Wim Dejonckheere en zijn leerlingen van 6SBT de GNSS-toestellen (Global Navigation Satelite System) voor, waarmee ze opmetingen en plaatsbepalingen doen in de bouwsector.

Nadien werd er halt gehouden in het Virtual Reality-lokaal, dat drie jaar geleden werd ingericht. “In samenspraak met partnerbedrijven en met hun middelen zetten we hier in op innovatief onderwijs om leerlingen enthousiast te maken voor technische opleidingen”, vertelt directeur De Brabander. Leerlingen gebruiken virtual reality (VR) voor verschillende doeleinden. In de ruwbouw-opleidingen leren ze bijvoorbeeld een huisriolering aanleggen via VR.

Kraaknet schildersatelier

In de afdeling ‘Schilderwerk en Decoratie’ wordt het Painting VR-programma gebruikt. “Zo ontwikkel je een kunstenaarsatelier met een onbeperkte voorraad verf die zo levensecht aanvoelt dat je bijna vergeet dat je in een virtuele wereld bent”, klinkt het. “En achteraf hoef je niets op te ruimen.” Andere leerlingen leren via VR dan weer houtbewerkingsmachines kennen op een veilige manier.

Het VTI had voor minister Weyts verschillende opdrachten voorzien. In het Virtual Reality-lokaal mocht hij afval sorteren. Wat later kon hij via een simulator met een drone vliegen. De school biedt namelijk van de eerste tot de derde graad projecten met drones aan. De leerlingen kunnen zelfs een attest behalen om in openlucht te mogen vliegen.

Wereldkampioenschap

Dat het VTI inzet op innovatieve technologie is duidelijk. Op dit moment zijn er zelfs enkele studenten en leerkrachten aanwezig in Las Vegas (Verenigde Staten), waar het wereldkampioenschap telegeleide wagentjes op waterstof plaatsvindt.