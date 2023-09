Minister van Onderwijs bezoekt nieuwe opleiding dierverzorgingstechnieken in Roeselare

Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar kreeg het VABI Vlaams minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) over de vloer. Hij kwam er langs in het kader van de nieuwe opleiding dierverzorgingstechnieken.

Acht Vlaamse scholen bieden voortaan de opleiding dierverzorgingstechnieken aan. Het Vrij Agrarisch- en Biotechnisch Instituut (VABI) in Roeselare is er één van. “Deze richting bestaat eigenlijk al langer, maar veranderde enkele keren van naam en was ook de laatste jaren deels samengevoegd met onze landbouwopleiding. Nu is het weer een volwaardige aparte studierichting wat natuurlijk goed is voor de geïnteresseerde leerlingen en het dierenwelzijn”, aldus Bart Vandenberghe, directeur van het VABI.

Hagedis voederen

Ben Weyts kwam kijken hoe de school de nieuwe studierichting aanpakt. De minister maakte kennis met de verschillende diergroepen binnen de opleiding. Tijdens zijn bezoek leerde Weyts onder andere hoe hij een hagedis moet vasthouden en hoe men het diertje het best voedert. “Overal in Vlaanderen wordt dierenwelzijn belangrijker. Daarom verachtvoudigen we op politiek vlak het budget dat naar het welzijn van dieren gaat. Steeds meer steden en gemeenten hebben intussen ook een schepen bevoegd voor dierenwelzijn, maar ook buiten de politiek groeit de aandacht voor dierenwelzijn. Quasi elke politiezone en elk parket heeft een aanspreekpunt voor dierenwelzijn en op vlak van onderwijs installeerden de KU Leuven en de UGent eerder al een leerstoel rond Dierenwelzijn en ethiek. Door nu ook een specifieke opleiding te voorzien in de derde graag van het technisch secundair onderwijs gaan we opnieuw een stap verder in de richting van meer dierenwelzijn”, aldus de minister.

Campagne ‘Dol op Dieren’

De Roeselaarse schepen van Dierenwelzijn Matthijs Samyn (CD&V) woonde het bezoek van de minister bij. “”Met de stad zetten we ook meer en meer in op dierenwelzijn. Zo lanceerden we de ‘Dol op Dieren’, een campagne waarmee we zowel willen sensibiliseren als de burger informeren. Dat er nu een dergelijke opleiding is kunnen we alleen maar toejuichen. Dit is een echte meerwaarde voor de studenten, de dieren en iedereen die een hart voor dieren heeft.”