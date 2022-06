Minister Ben Weyts opent officieel nieuwbouw Ter Sterre

In het bijzijn van minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) werd zaterdagochtend de nieuwbouw van Ter Sterre, de school voor buitengewoon onderwijs langs de Passendaalsestraat in Moorslede, geopend. De nieuwbouw is reeds het hele schooljaar in gebruik, maar de school heeft de komende maanden nog nieuwe plannen. Zo gaat een van de bestaande gebouwen binnenkort tegen de vlakte en wordt een nieuw filiaal in Oostnieuwkerke geopend.

Ter Sterre biedt buitengewoon secundair onderwijs aan voor kinderen met autisme. De school kende de voorbije jaren een enorme groei. “Enkele jaren geleden telden we 140 leerlingen, dit jaar zijn dat er 211. In september starten we met 285 leerlingen. We verwachten dat we in de toekomst naar 350 leerlingen gaan”, aldus directeur Wim Vandorpe. Hij streek in 2020 neer in Moorslede en zag inmiddels al heel wat veranderen. Zo werd begin dit schooljaar op de hoek van de Stadendreve en de Passendaalsestraat een nieuwbouw in gebruik genomen. “Op de officiële opening hebben we, rekening houdende met de coronacrisis, even gewacht. We zijn heel blij dat we nu dit prachtige gebouw eens in de kijker kunnen zetten.”

De nieuwbouw werd gerealiseerd via ‘Scholen van Morgen’, een project van de Vlaamse Overheid. “Binnen dit kader zullen we in 15 jaar 182 infrastructuurprojecten binnen het onderwijs gerealiseerd hebben. Moorslede is een van de laatste realisaties, maar met de opvolger ‘de scholen van Vlaanderen’, hebben we reeds een toekomstig project voor ogen waarbij ook particulieren zullen kunnen investeren in scholen”, aldus minister Ben Weyts (N-VA). De onderwijsminister kreeg een rondleiding door het nieuwe schoolgebouw. “Een prachtige school. Met de Vlaamse Regering willen we graag prioriteit geven aan onder andere buitengewoon onderwijs. Zo zullen we er op middellange termijn 35 miljoen euro in investeren.”

Nieuw filiaal in Oostnieuwkerke

Ondertussen zit men ook bij Ter Sterre niet stil. “We hebben inmiddels al een buitenklas, maar tijdens de vakantie staan er hier opnieuw belangrijke werken op til. Zo gaat een van onze oude gebouwen tegen de vlakte. Op die plaats komt er een groot grasveld”, aldus de directeur. De school opent op 1 september ook een nieuw filiaal in Oostnieuwkerke. Daar palmt Ter Sterre de voormalige gemeenteschool in. De studenten grafische technieken zullen er samen met een vijftiental leerkrachten onderdak vinden. “De verbouwingswerken zijn er zo goed als af. Nog een laagje verf en we kunnen daar starten.” Hij zat inmiddels rond de tafel met verschillende nieuwe leerkrachten. “De voorbije periode hebben we reeds twintig nieuwe leerkrachten aanvaard. Er verschijnen regelmatig berichten over een lerarentekort, maar onze school heeft daar echt geen problemen. Integendeel, doordat we hier onder andere met kleine klassen werken voelen de leerkrachten zich hier onmiddellijk thuis.” (Bert Feys)