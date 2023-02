Minister Ben Weyts opent nieuwe lokalen basisschool Sint-Lodewijkscollege

Na vele maanden bouwen en verbouwen vond op zaterdag 11 februari de officiële opening plaats van de nieuwe lokalen van de basisschool van het Sint-Lodewijkscollege in de Spoorwegstraat in Sint-Michiels (Brugge).

Niettegenstaande zijn drukke agenda hield minister van Onderwijs Ben Weyts zich eraan om aanwezig te zijn op deze plechtige gebeurtenis.

Het bouwproject omvat drie ruime klassen rond een gemeenschappelijke polyvalente ruimte, een vergader- en zorglokaal, een toilet voor andersvaliden, een nieuw onthaal en een nieuw directielokaal. Uiteraard werd bijzondere aandacht besteed aan energiebesparende ingrepen, isolatie, ventilatie en digitale onderwijsfaciliteiten. Het betreft een totale investering van ruim anderhalf miljoen euro.

Opmerkelijk is de aanwezigheid van een centrale lift in deze basisschool. Die kwam er dankzij de samenwerking met Alehoppa, een vrijwilligersorganisatie opgericht door ouders en voor ouders die andersmobiele kinderen alle kansen willen geven. “Daardoor is onze volledige basisschool toegankelijk voor iedereen met een beperkte mobiliteit”, aldus directeur Anne Dierickx.

De directeur dankte uitdrukkelijk architectenbureau Dertien12 en hoofdaannemer Maveau voor de goede samenwerking. Ook de minister werd bedankt voor de subsidies van de overheid, maar de schoolleider benadrukte dat, door de stijging van de materiaalkost, de school ruim zeventig procent van de totale kostprijs zelf moest ophoesten.

(PDC)