Minibibliotheek op speelplaats Leef- en Leerschool Sint-Elooi feestelijk geopend

De bibliotheek van Wingene werkt heel nauw samen met de lokale scholen. Beide kennen de doelstelling om de leesvaardigheid en het leesplezier bij kinderen te stimuleren. Voortaan kan je een minibibliotheek vinden op de speelplaats van Leef- en Leerschool Sint-Elooi.

“Met een aanbod boeken op de speelplaats, willen we het leesplezier ook in de vrije momenten van de kinderen bevorderen”, weet Vlaams Parlementslid en schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez.

Voorstel bibliotheekraad

“Het systeem van minibibliotheken en boekenruilkastjes bestaat al een tiental jaar. Het wordt ingezet in meer dan 90 landen en is goed voor miljoenen geruilde boeken. Het gemeentebestuur heeft op voorstel van de bibliotheekraad in de gemeente al verschillende gelijkaardige boekenruilkastjes geplaatst.”

“Nu kwam dergelijke vraag ook van het schoolteam van Leef- en Leerschool Sint-Elooi en het boekenruilkastje of minibibliotheek werd op de speelplaats geplaatst. De boeken zijn vrij te lezen voor kandidaat-lezers.”

Pedagogisch directeur Ann Koroknai vult aan: “We willen het lezen via de minibibliotheek promoten, ook over de middag en gedurende de opvang. Overdag spelen onze leerlingen op de uitdagende speeltuin en buiten de schooltijd zijn kinderen uit de buurt hier welkom.”

“Deze uitdagende speeltuin werd al eerder gerealiseerd op de schoolsite en dit door het gemeentebestuur en het oudercomité van onze school. Nu versterken we het aanbod met de minibibliotheek in het rustige gedeelte van de speelplaats.”