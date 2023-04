Mini-onderneming Connexgen uit Kuurne beloond met Filip Donck Award

ConnexGen de mini-onderneming van Spes Nostra Kuurne valt opnieuw in de prijzen. Ditmaal wist het team achter ConnexGen de Filip Donck Award in de wacht te slepen, een award die wordt uitgereikt voor het beste totaal concept.

“Voor ons is het alweer een mooie erkenning voor ons bordspel ‘de tijd vliegt’ ”, vertelt Niels Vankeirsbulck , ceo van Connexgen uit Kuurne.

Dementievriendelijk

“Tevens is deze prijs eveneens een beloning voor onze inspanningen die we tot op heden reeds leverden. Ons bordspel is zo gemaakt dat het jong en minder jong ‘connecteert’ met elkaar én de eigenschap heeft dat het dementievriendelijk is! Menige woonzorgcentra toonden oprecht reeds interesse in ons super concept. Van deze gelegenheid wil ik nogmaals een woord van dank richten voor de professionele ondersteuning van onze leercoach Kristof Tanghe die ons super heeft begeleid.”

Op 10 mei aanstaande vindt de grote Vlaamse finale plaats waar de miniondernemingen die nog in de running zijn het opnemen tegen elkaar om zo uit te maken wie de uiteindelijke laureaat wordt.

