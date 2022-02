Mini-onderneming C-Sun wil kleur in het leven brengen

De zesdejaars van Prizma, campus College konden als keuzevak opteren om een mini-onderneming op te starten en zo al wat ervaring op te doen in het bedrijfsleven. Met C-Sun wil het tiental jonge ondernemers meer kleur in het leven brengen.

“Het mag allemaal wat kleurrijker ogen”, opent ceo Camille Ramon. “Door corona beleefden we niet de meest prettige tijden, daarom willen wij met onze collectie wat kleur brengen. De Sun hoeft weinig verklaring, de C staat voor coulors en clothes.” De naam C-Sun klinkt bewust ook als season, of seizoen. Het assortiment is dan ook seizoensgebonden. De wintercollectie illustreert vooral het gebrek aan zon in deze periode van het jaar. “We verkochten handschoenen, mutsen, regenjassen en paraplu’s. Reclame maken deden we vooral via de sociale media, daar zijn al onze producten en hun kostprijs te zien. Maar daar bereik je uiteraard niet iedereen mee. Komende zaterdagen 19 en 26 februari zullen we daarom met een standje op de zaterdagmarkt staan. En op zondag 20 maart vindt in Prizma, campus IdP een beurs van de mini-ondernemingen plaats. We hopen daar onze verkoop nog een boost te geven.”

Aandeelhouders

90 aandeelhouders die elk tien euro neertelden voor de opstartkosten leven ondertussen mee met de jonge ondernemers. “Er komt ook nog een lentecollectie aan. Daarvoor willen we eerst nog een klein marktonderzoek doen. Het staat al vast dat we kleurrijke linnen zakken zullen verkopen en de regenjassen blijven in ons gamma, want die heb je in België niet enkel ‘s winters nodig.” De leerlingen stootten her en der al op wat obstakels. “Maar ze gaan er goed mee om”, zegt economieleerkracht Cindy Durnez. “Problemen oplossen hoort erbij. Ze zijn enthousiast en werken ook goed samen. Ze volgen niet allemaal een economische richting, dus moesten ze samenwerken met medestudenten die ze niet echt goed kenden.”

De mini-ondernemers bewijzen ook dicht bij hun leefwereld te staan. “Indien gewenst brengen we bestellingen aan huis, waar mogelijk kopen we onze producten ook lokaal aan.” (WVS)