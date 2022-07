Mini-Ecole leert kinderen al tien jaar al spelend Frans in Roeselare: “Hoe jonger, hoe makkelijker”

Tien jaar geleden startte Maritsa De Meester haar Mini-Ecole op. Tijdens schoolvakanties biedt ze Franse taalkampjes aan. Deze week ging in de Tasscheschool een nieuw zomerkamp van start voor peuters, kleuters en lagere schoolkinderen. Na een uurtje vond geen enkel kind het nog vreemd dat alle begeleiders Frans spraken.

“Ik geef Nederlands aan anderstaligen en het verbaast me altijd hoe snel jonge mensen een nieuwe taal leren. Ik wou dat voor mijn eigen kinderen ook, maar vond geen aanbod in Roeselare voor Frans of andere talen”, vertelt Maritsa De Meester. “Ik ging elders mijn licht opsteken en ontdekte dat het helemaal niet zo moeilijk is. Ik dacht, dit kan ik ook. Het programma schreef ik volledig zelf want er was weinig materiaal voorhanden. Dat is ondertussen tien jaar geleden.”

“Het principe van Mini-Ecole steunt op de principes die men ook in Steiner- en Freinetscholen toepast. We gebruiken muzische aspecten om het Frans visueel, auditief en creatief aan te brengen. Veel mensen vinden het verrassend dat we vaak met heel kleine kinderen werken. In dit kampje, hier in de Tasscheschool, hebben we peuters, kleuters en lagere schoolkinderen.”

Peuters en kleuters

“Hoe kleiner ze zijn, hoe makkelijker het gaat. Peuters en kleuters stellen zich geen vragen over wat we hier doen. Na enkele uren antwoorden ze al spontaan met oui of non op het juiste moment. Het principe is altijd hetzelfde. Onze leerkrachten starten vanuit een verhaal. Elk jaar is dat een ander want heel wat kinderen blijven jaar na jaar opnieuw komen.”

Zo is er Elke uit het vijfde leerjaar van de Verrekijker in Rumbeke. “Ik kom al heel lang. Ik weet zelfs niet meer hoe jong ik was, maar ik zat zeker nog in de kleuterklas toen ik voor het eerst Frans sprak. We doen hier heel leuke activiteiten, spelletjes en het verhaal is ook altijd boeiend. Ik kom naar bijna elk kamp in de herfst-, paas- en zomervakantie. We gaan met ons gezin vaak naar de Ardennen op vakantie en dan is het supertof dat ik daar gewoon een mondje Frans kan spreken.”

“Doordat we met native speakers uit Wallonië en Frankrijk werken, vermijden we dat deze kampjes louter theoretisch zijn”, gaat Maritsa verder. “Het is een mix van dagelijks Frans waardoor ze de instructies heel makkelijk leren. Nog een voordeel van vroeg te starten met Frans is dat heel kleine kinderen nog heel spontaan de Franse r kunnen uitspreken. Eens ze in het vijfde of zesde leerjaar zitten, is dat een stuk moeilijker.”

Middelbaar

“Onlangs zijn we ook gestart met Frans voor de derde graad lagere school en de eerste graad middelbaar. Die cursus organiseren we in de krokusvakantie en het zijn meestal kinderen die het wat moeilijker hebben met Frans op school en die een stoomcursus volgen. Het is van belang om die jongeren op hun gemak te stellen en de angst om Frans te spreken weg te nemen. De reacties zijn heel positief. Zo krijgen we bedankjes van ouders die plots zien dat hun kinderen met plezier Frans studeren. Onlangs was er nog iemand die in de lagere school heel wat taalproblemen had. Nu is ze gestart in Barnum en koos ze meteen voor moderne talen.”

Deze zomer is er ook nog in augustus een Mini-Ecole van 22 tot 26 augustus en er is nog plaats. “Eigenlijk zitten we nooit vol. Schrijven zich veel kinderen in, dan maken we gewoon een nieuw groepje van een twaalftal kinderen van dezelfde leeftijd. Ik kan putten uit een team van tien lesgevers dat al jaren meedraait.”

“Elke groep kan rekenen op twee begeleiders die consequent vanaf de eerste minuut Frans spreken. Dat lijkt lastig, maar kinderen hebben daar geen problemen mee. Ook de bedenking dat een nieuwe taal leren terwijl je je moedertaal nog niet helemaal onder de knie hebt, verwarrend en moeilijk is, houdt geen steek voor kinderen. Nogmaals: hoe vroeger je eraan begint, hoe makkelijker het gaat”, aldus nog Maritsa De Meester.