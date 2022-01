Minder dan een kwart leerlingen aanwezig, maar de Katholieke Basisschool in Hulste houdt vol

Al twee dagen draait OLV van Vreugde, het katholieke basisonderwijs in Hulste, op lage capaciteit. Bijna 75 procent van de 139 leerlingen zitten thuis met een coronabesmetting, maar directeur Renaat Van Eetvelde denkt nog niet aan sluiten.

Elke dag hakken meer en meer scholen in onze provincie de knoop door om opnieuw afstandsonderwijs in te voeren. Het stijgende aantal besmettingen bij zowel leerlingen als leerkrachten blijkt stilaan onhoudbaar te zijn. Ook in de Katholieke Basisschool in Hulste kempen ze met een extreme uitval: Sinds gisteren zijn 33 leerlingen en 6 leerkrachten aanwezig op school.

Voorlopig haalbaar

Toch zal de school niet meteen de deuren sluiten. “Zolang we het georganiseerd krijgen, blijven we doorgaan. De leerkrachten die hier zijn staan vanzelfsprekend fysiek voor de klas. Wie thuis zit met een besmetting, maar niet echt ziek is, geeft online les aan de kinderen die evenwel in quarantaine zitten. Voorlopig lijkt dit te werken”, aldus directeur Renaat. Er zijn momenteel negen klassen en zes leerkrachten. Pas wanneer de uitval bij het personeel op een kritiek niveau komt te staan, schakelt de school volledig over naar afstandsonderwijs.