“Mijn leeftijd is een troef”: Ann-Sophie (29) is jongste schooldirecteur van Vlaanderen

Ann-Sophie Coudeville mag zich de jongste schooldirecteur van Vlaanderen noemen. Dat heeft ze zelf gecheckt. Eind vorig jaar werd ze op haar 28ste aangesteld als (co-)directeur van het Atheneum MAKZ in Knokke. “Maar mijn leeftijd is niet het belangrijkste. Als oud-leerling van MAKZ ben ik vooral erg gedreven en loyaal aan de school”, zegt Ann-Sophie. “Een van mijn belangrijkste taken is het herstructureren van de school.”

Ann-Sophie Coudeville (29) heeft een bijzondere band met Campus MAKZ aan het Verweeplein in Knokke. Ze ging er naar de lagere en middelbare school. Bovendien gaf haar moeder er ook jarenlang les.

“Na mijn onderwijsstudies aan Howest – waarbij ik koos voor Nederlands en zedenleer – keerde ik terug naar MAKZ om er zelf Nederlands te geven”, vertelt Ann-Sophie Coudeville. “Dat heb ik een tijdje halftijds gedaan, in combinatie met een opdracht als beleidsondersteuner in de basisscholen De Stempel en De Pannebeke in Brugge. Daar heb ik veel geleerd, in het bijzonder over het lager onderwijs.”

Waarnemend

Op 27 november 2023 stelde de raad van bestuur van scholengroep Impact, waartoe MAKZ behoort, haar na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure officieel aan als directeur van Atheneum MAKZ. Ann-Sophie mocht echter al eerder proeven van het werken op directieniveau. In het vorige schooljaar verving ze gedurende een half jaar twee collega’s als waarnemend directeur, van zowel MAKZ als miniMAKZ. “Ik kreeg zo de smaak te pakken en toen er een vacature vrijkwam voor een permanente invulling van het directeurschap, heb ik die kans met beide handen gegrepen”, zegt de nieuwe schooldirecteur, die al haar hele leven in Knokke-Heist woont. “Het is ook wel een mooi verhaal, want ik heb MAKZ altijd beschouwd als mijn tweede thuis.”

Tienerwerking

Al als waarnemend directeur toonde Ann-Sophie wat ze in haar mars heeft, onder meer door de zogenaamde ‘tienerwerking’ op de kaart te zetten, met de teams van basisscholen De Zeeparel en miniMAKZ en de secundaire school MAKZ.

“De tienerwerking bestaat uit een aantal projecten waarbij we de leerlingen van de laatste graad van het lager onderwijs kennis laten maken met de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Het gaat om acht projecten per jaar, bijvoorbeeld rond lichamelijke opvoeding – met een bezoek aan Lakeside Paradise – maar ook rond natuurwetenschappen bijvoorbeeld. Door een en ander in kaart te brengen kunnen we ook gemeenschappelijke doelen afvinken”, legt ze uit. “Daarop wil ik nu ook verder inzetten.”

Waarom er voor haar gekozen werd als nieuwe directeur, willen we nog weten van Ann-Sophie.

“Dat ik de school door en door ken zal zeker meegespeeld hebben. En ik was ook echt wel een gemotiveerde kandidate. Ik ben iemand die de koe bij de horens neemt, die de zaken niet laat aanslepen. Daarnaast ben ik ook zeer loyaal aan de school. Voor mij is dit een engagement voor de lange termijn.”

“Ik ben inderdaad nog erg jong als schooldirecteur, dat klopt. Ik heb het eens uitgezocht: enkele jaren terug is er een man uit de regio Ieper directeur geworden op zijn 27ste, maar die is intussen al 31. Momenteel ben ik dus de jongste schooldirecteur van Vlaanderen (lacht). Die leeftijd zie ik eerder als een troef: ik heb veel energie en nog veel tijd om zaken te realiseren.”

Nieuwbouw

Het is een zware job, met véél administratie. “Ik ben iedere morgen enkele uren bezig met mails te beantwoorden alvorens ik aan mijn kerntaken toekom. Gelukkig hebben we een goed team, met collega-directeur Yvan Ryckx, die zich toelegt op financiën en communicatie. Ik hou me vooral bezig met het educatieve, met contacten met leerlingen en ouders, en met de herstructurering van de school met het oog op de nieuwbouw voor de drie scholen samen, die over vijf jaar zou moeten klaar zijn.”

“Wat ik doe om me te ontspannen? Als talenknobbel volg ik een avondcursus Zweeds en ik zal proberen om meer te gaan sporten, joggen vooral, om mijn zittend beroep te compenseren.”