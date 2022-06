Middelbare school ‘t Saam zoekt leerkrachten en organiseert zaterdag jobbeurs

In de Diksmuidse middelbare school ‘t Saam zijn ze op zoek naar personeel. Daarom organiseert de school zaterdag 2 juli een jobdag.

“Wil je graag in ‘t Saam werken? Wil je samen met ons het verschil maken? Overweeg je de overstap naar een job in het onderwijs? Kom dan naar onze info- en jobbeurs”, zo kondigt de school de jobdag aan via hun Facebook-pagina. Zaterdag 2 juli tussen 10 en 13 uur verwelkomt de school de kandidaten. “Op het programma staat eerst de voorstelling van het studieaanbod en pedagogisch project. We geven een woordje uitleg bij de begeleiding en overlopen de openstaande vacatures.”

Wie geïnteresseerd is, kan inschrijven via: https://forms.office.com/r/gR7a0erncx of www.tsaam.be.