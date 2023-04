Michèle Van Beirs-Pfeifer start bijenproject op school in Oostende: “Ik droom al van honing Ter Zee”

Michèle Van Beirs, een dame met Oostendse roots, was 35 jaar lang actief in het onderwijs in Duitsland, maar geeft nu les in Oostende, aan SBSO Ter Zee. Je kan haar gerust een ‘bezige bij’ noemen. Ze startte op school een bijenproject op, dat in de komende weken en maanden zal bijdragen tot de algemene vorming van de leerlingen.

Michèle is een brok enthousiasme en gedrevenheid. Ze geeft dan ook graag uitleg over haar bijenproject in SBSO Ter Zee. “Bijen houden op school, samen met een imker, is een project dat ontstond uit het besef dat we veel te danken hebben aan de bijen, de insecten en de natuur in het algemeen, en dat we ze moeten beschermen. Na samenspraak met directrice Ann Van Riet nam ik contact op met Daniël De Rycker van de West-Vlaamse bijenvereniging ‘De Kustbie’.

Hij vond het een goed idee en was bereid ons te helpen zoeken naar een imker, die samen met onze school in zee wou gaan om dit project te realiseren. Er werden ook gesprekken gevoerd met de Stad Oostende en met ervaren imkers uit Oostende. Leerlingen van De Zeeparel, onze zusterschool in Middelkerke, bouwden samen met hun leerkrachten een houten schutting, als bescherming voor de bijen die in mei-juni zullen komen. Leerlingen en leerkrachten zullen de komende weken het insectenhotel bouwen. Er werden ook bijenvriendelijke bloemenzaadjes besteld. Zodra het weer wat warmer wordt, mogen we de bijen verwachten en kan het project echt van start gaan.”

Leren over bijen

“Waarom we zo’n bijenproject op school starten? Zonder onze bijen kunnen wij mensen op lange termijn niet of moeilijk overleven. Denk alleen maar aan de bestuiving voor de fruitbomen”, zegt Michèle Van Beirs. “Insecten kunnen tijdens de zomer lastig zijn en schade aanrichten, maar ze zijn wel voedsel voor veel soorten vogels. In onze moderne maatschappij vergeten wij vaak het respect voor de natuur. We gebruiken insecticiden en pesticiden terwijl het vaak ook anders kan. Daardoor verdwijnen er echter veel diersoorten.”

“We willen onze jongeren dichter in contact met de natuur brengen”

“We willen onze jongeren dichter in contact met de natuur brengen. De imker kan tonen hoe hij de bijen verzorgt. Onze leerlingen kunnen samen met de imker leren hoe je honing kan slingeren en ik droom al van honing Ter Zee. Leerlingen zullen ook waskaarsen leren maken. De imker zal vertellen over een bijengemeenschap waarin iedere bij haar eigen rol heeft. Onze leerlingen kunnen veel van bijen leren. Ons bijenproject biedt leerstof en opdrachten in alle vakken en in alle afdelingen. Tijdens de projectweek ‘Voel je wel in je vel’ zal uitgebreid over bijen worden verteld. Er worden ook vangpotten uitgezet om uitzwermende Aziatische hoornaars, grote vijanden van de bijtjes, te vangen.”

Michèle heeft ook een studiereis naar het Duitse Wiesbaden georganiseerd. De reis vindt plaats in mei. Er wordt een metaalfabriek bezocht die ook werkt met jongeren met een beperking.