Mia Cattebeke, directeur van ‘De Hoge Kouter’, in de bloemetjes gezet

Algemeen directeur van de Hoge Kouter Kortrijk, Mia Cattebeke (66), is met pensioen. Ze gaf vandaag de fakkel door. Mia leidde 20 jaar met hart en ziel ‘De Hoge Kouter’ in goede banen. Dit laat niemand onberoerd. Familie verraste haar met spandoeken aan het balkon van haar appartement.

Toen Mia en haar man Rudi terug thuiskwamen, van een drukke afscheidsdag vol emoties op haar werk, zagen ze het spandoek hangen. “Ik heb nog een toertje rondgereden om het eens goed te lezen. Wat een surprise… Hoe mooi en lief… Dit raakt me… Ik ben echt ontroerd”, vertelt een geëmotioneerde Mia.

Het spandoek heeft een duidelijke boodschap ‘Mia met pensioen… en weet nog wat te doen.’ Een verrassing van haar broers Jef en Piet, zus Netje en schoonbroer John Allaert. “Ze zal zeker niet stilvallen en actief blijven”, zegt broer Jef lachend. “Erop uittrekken met de camper zal ik zeker meer doen maar eerst en ga ik mij reorganiseren in mijn dagindeling om mijn andere activiteiten verder te zetten. Ik zal mijn tijd anders moeten indelen maar in een zogezegd gat vallen zal ik zeker niet. Integendeel!”, zegt Mia.

Mia Cattebeke is een rasechte Heulenaar. Ze komt uit een gezin van acht kinderen. Vader Michel was een bekend figuur in Heule en was er schepen. Mia, de bezige bij, zit nog in diverse raden van besturen, organisaties, is Kortrijks gemeenteraadslid en co-voorzitter van de CD&V Kortrijk. (CHH)