Methodeschool Mijn Oogappel verhuist van Kortrijk naar Vichte

Op 1 september verhuist Mijn Oogappel – onderdeel van School met de Bijbel ‘De Ark’ – van Kortrijk naar Vichte. Mijn Oogappel situeert zich op de hoek van Doorniksewijk en Pijlstraat en is een methodeschool voor gewoon en buitengewoon onderwijs. “We zetten in op exploreren, onderzoeken en ervaren in de setting van een bewust kleine school met familiaal karakter”, zegt directielid Stephanie Cocquyt.

Initieel was Mijn Oogappel gehuisvest in de gebouwen van school De Ark in Marke. “Maar daar was te weinig plaats voor zowel buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs omdat er steeds meer zorgenkinderen komen, waarvoor aparte ruimtes nodig zijn. Mijn Oogappel verhuisde en richtte ook gewoon onderwijs in, maar meer methodisch. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit wereldoriëntatie en de interesses van de kinderen, die we vaak zelfstandig laten werken. Eigenlijk totaal iets anders dan buitengewoon onderwijs type basisaanbod dat wij hadden. We zijn een echte schoolinclusieve campus ‘avant la lettre’. Buitengewoon én gewoon onderwijs onder één dak met themadagen waar alle leerlingen aan meewerken. Daarbovenop mogen we vanaf 1 september kinderen type 9 (met autismespectrumstoornis) ook verwelkomen bij ons op school.”

Modulaire units

De vestiging verhuist naar de Peter Benoitstraat 17 te Vichte en biedt onderwijs aan een 110-tal leerlingen van 2,5 tot 13 jaar, met klassen van maximum 16 in het gewoon onderwijs en maximum 12 in het buitengewoon onderwijs.

“De school moet nog verbouwd worden, dus de eerste twee jaren zullen we lesgeven in modulaire units. Normaal gezien verhuizen bijna alle kinderen mee. Voor wie het moeilijk wordt, zoeken we een oplossing.” (MD)