Methodeschool Mijn oogappel verhuist in 2023 naar Vichte

De methodeschool ‘Mijn Oogappel’ zal zijn tijdelijke site in de Doorniksewijk in Kortrijk in september 2023 verlaten. De school trekt naar een kasteeltje in de Peter Benoitstraat in Vichte. Mijn Oogappel maakt deel uit van de groep ‘scholen met de Bijbel’ en biedt basisonderwijs en buitengewoon lager onderwijs aan.

Methodeschool Mijn Oogappel vestigde zich op 1 september 2020 in de Doorniksewijk aan de Sint-Rochuskerk in Kortrijk. “Het pand konden we tijdelijk huren, want een projectontwikkelaar heeft plannen met de site”, vertelt Nele Boelens, die er samen met Stephanie Cocquyt directeur is.

“We hadden de intentie om binnen de twee jaar in het Kortrijkse een nieuw gebouw te vinden met wat meer groen. We hadden de toelating om met een vrije keuzeschool onder de Ark – ook een school met de bijbel in Kortrijk – te starten en gingen onmiddellijk op zoek naar een locatie waar we ons definitief konden vestigen. Toen we plots te horen kregen dat we geen toelating zouden krijgen om met een tweede vrije keuzeschool te starten in de onderwijszone Kortrijk, was dat een donderslag bij heldere hemel.”

“Zo werden we gedwongen om in een andere onderwijszone te gaan zoeken. In de Peter Benoitstraat in Vichte vonden we een kasteeltje met een hoofd- en een bijgebouw op een groot stuk grond dat we nu aan het aankopen zijn. We kregen ondertussen de goedkeuring van Agion voor onze vestiging in Vichte, die in de onderwijszone Waregem ligt en waar er nog geen vrije keuzeschool is.”

bewust kleinschalig

Mijn Oogappel startte in 2005 voor het lager buitengewoon onderwijs in een gebouw bij basisschool De Ark in de Bruyningstraat in Marke. In september 2020 verhuisde Mijn Oogappel naar de Doorniksewijk in Kortrijk en kwam er ook een aanbod voor basisonderwijs voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar bij. De school wil bewust kleinschalig blijven en startte met 32 leerlingen in het gewoon onderwijs – dat zijn er ondertussen 53 geworden – en 26 in het buitengewoon onderwijs, waar het type basisaanbod aangeboden wordt.

“De ouders zijn hier heel tevreden over de school en verschillende kinderen zullen mee verhuizen naar Vichte”, aldus Nele Boelens. “We communiceerden over onze verhuis al in het begin van dit schooljaar. Aanvankelijk leek het ver, maar onze locatie in Vichte ligt dichtbij de afrit van de autosnelweg en het station van Vichte.”

“We richtten een werkgroep op om samen met ouders te zoeken naar oplossingen voor het vervoer. We brengen in kaart waar de verschillende mensen wonen en waar we kunnen carpoolen.”