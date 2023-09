Methodeschool Blink Staden opent nieuwbouw: “Het leerplein moet het kloppende hart worden”

De leerlingen van GO! Methodeschool Blink in Staden kunnen voortaan terecht in gloednieuwe lokalen. De school had vorig jaar al over de nieuwbouw moeten kunnen beschikken, maar door duurdere en schaarse materialen liep de bouw vertraging op.

“Het was inderdaad de bedoeling dat we al in september vorig jaar onze intrek in een modulaire nieuwbouw zouden nemen”, vertelt directrice Lysbeth Snauwaert.

“Uiteindelijk kon de eerste spadesteek pas eind mei van dit jaar gegeven worden. De inrichting van de nieuwe accommodatie is volledig afgestemd op ons vernieuwde pedagogische project. Vanuit de waarde ‘samen leren, samen leven’ hebben we doelbewust gekozen om alle leerlingen, van peuterklas tot en met het zesde leerjaar, onder te brengen in één gebouw.”

Leer- en leefgroepen

“Bij het uittekenen van onze visie hebben we gekozen om af te stappen van de traditionele klassen en organiseren we ons vanuit drie leer- en leefgroepen met niveaugroepen voor taal en rekenen. Zo worden peuters en kleuters in één klas samengebracht.”

“De andere twee gemeenschappen bestaan uit het eerste, tweede en derde leerjaar en uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De inrichting van elke klas is afgestemd op de noden van de leef- en leergroep.”

Stille werkruimte

“Om de werking van de niveaugroepen optimaal te laten verlopen, is er bij elke klas een extra ruimte voorzien. Bij de kleuters zorgt dit ervoor dat de oudste kleuters een eigen werkklasje hebben waar ze geconcentreerd en met de nodige rust hun taakjes kunnen uitvoeren.”

“Voor de leerlingen van het lager wordt de ruimte hoofdzakelijk ingezet als extra instructieruimte of voor het werken met een kleine groep. De extra klas kan ook dienstdoen als stille werkruimte voor leerlingen die nood hebben aan wat extra rust of die even afgezonderd willen werken”, vervolgt Lysbeth Snauwaert.

Eigen tuintje

“Elke klas heeft ook toegang tot een eigen tuintje waar leerlingen en leerkrachten aan de slag kunnen gaan. Bij de klas van de kleuters komt een kleuterspeeltuintje waar ze naar hartenlust kunnen ravotten en ontdekken. Naast de leefgroepklassen is er ook een aparte wereldklas voor nieuwkomers.”

“Hier ligt de focus op het bieden van een plekje waar veiligheid en geborgenheid geboden kan worden aan de leerlingen. Ze kunnen er tot rust komen en wennen aan hun nieuwe omgeving in een kleine klasgroep om vervolgens op hun eigen tempo tot leren te komen.”

“In lijn met de principes van keuzevrijheid en verantwoordelijkheid moedigt het leerplein leerlingen aan om hun eigen leertraject vorm te geven” – directrice Lysbeth Snauwaert

Centraal in het gebouw bevindt zich het ‘leerplein’. “Dat moet het kloppende hart van onze school worden en is een weerspiegeling van ons pedagogisch project. Het is een ruimte waar alle kleuters en leerlingen toegang tot hebben. In lijn met de principes van keuzevrijheid en verantwoordelijkheid moedigt het leerplein leerlingen aan om hun eigen leertraject vorm te geven.”

“Dat houdt in dat leerlingen kunnen kiezen om al of niet op het leerplein een taak uit te voeren of een opdracht te maken. Ze worden gestimuleerd om inhoudelijk zelf zaken aan te brengen waarrond ze willen werken en er is een ruim aanbod aan keuzeactiviteiten dat aansluit bij leerplandoelen die behaald of nagestreefd moeten worden. Het leerplein is ook de ideale plaats om samen te werken met een maatje uit de eigen leefgroep of om in een klein groepje samen een taak tot een goed einde te brengen”, legt Lysbeth Snauwaert uit.

Klasdoorbrekend

“Daarnaast zijn er ook veel mogelijkheden om klasdoorbrekend te werken waardoor leerlingen elkaar beter leren kennen over de verschillende klassen heen. Dit zorgt ervoor dat de overgang naar de volgende leefgroep minder groot is en stimuleert het ontwikkelen van sociale vaardigheden naast het opdoen van de nodige kennis en academische vaardigheden.”

“Voor dit schooljaar is er een 60-tal kinderen ingeschreven in Methodeschool Blink, maar we hopen dat aantal in de nabije toekomst op te drijven tot een 80- tot 100-tal.”

Polyvalente ruimte

“Het vroegere kleutergebouw op onze campus werd dan weer omgebouwd tot een polyvalente ruimte waar onder andere de refter, de administratie en mijn bureau werden ondergebracht”, besluit de directrice. “De huidige gebouwen van de lagere afdeling zullen op termijn afgebroken worden.”