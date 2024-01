“Met onze spaarpot al speeltuigen voor nieuwe speelplaats kunnen kopen”: Emelgemse ouderraad quizt en fuift op 19 en 20 januari

De ouderraad van de Sint-Pietersschool in Emelgem is onder leiding van Olivier Lybeer erg actief. Er is de jaarlijkse pannenkoekenverkoop en halloweentocht, maar ook Emelgem Quizt en Emelgem Fuift zijn terug.

De quiz, op vrijdag 19 januari in ’t Sok in Kachtem, is al opnieuw volzet. 35 teams nemen het daar tegen elkaar op. Maar op zaterdag 20 januari is er wel nog ruimte om in te pikken voor de fuiven die die dag plaatsvinden. ’s Middags is er de kinderfuif. Kinderen kunnen voor 5 euro (inclusief drie drankjes) genieten van een gezellige namiddag, ’s avonds is het opnieuw de beurt aan de ouders. DJ Stijn (Hollevoet) is weer de man die de plaatjes zal draaien.

De ouderraad doet dit alles met een dubbel doel. Uiteraard om heel wat mensen leuke momenten te bezorgen, maar de opbrengst vloeit ook rechtstreeks terug naar school. De ouderraad springt financieel bij bij heel wat buitenschoolse activiteiten. Maar na jaren sparen kan het nu ook een grote investering doen. De school ondergaat momenteel een metamorfose. De nieuwbouw aan de achterkant van de school is al zo goed als af, maar er komt straks ook een nieuwe speelplaats. De speeltuigen daarvoor, goed voor zowat 27.000 euro, worden uit de kas van de ouderraad betaald.