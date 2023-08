Merel (25) uit Meulebeke geeft les in Japan: “Dit is nu mijn tweede vaderland”

Merel Tuytte (25) uit Meulebeke heeft haar hart verloren aan Japan. Ze gaf er zelfs al les in het lager onderwijs. Ze is de dochter van Johan Tuytte en Veerle Rousseaux en de zus van Sander. “Merel is steeds een zeer onafhankelijk kind geweest”, zegt mama Veerle. “Op 7-jarige leeftijd trok ze mee op jongerenkamp zonder iemand te kennen en toen ze 16 was, ging ze voor drie maanden naar Australië om er te studeren.”

“Tijdens mijn humaniorajaren volgde ik de afdeling Latijn-Grieks aan de Bron in Tielt”, zegt Merel. “Bij het beëindigen van die studies wilde ik echt iets aanvangen met taal. Wat precies was toen nog een vraagteken.”

Summerschool

“Ik bezocht alle infodagen aan onze universiteiten. Zo belandde ik aan de universiteit in Leuven waar ik de kans kreeg om enkele proeflessen Japans te volgen. Ik was onmiddellijk in de ban van de combinatie geschiedenis en taal. Zo kwam ik uiteindelijk in de afdeling Japanologie terecht. Japan heeft me steeds bij de keel gegrepen. In 2018 volgde ik een summerschool in Tokio en een jaar later trok ik met enkele vrienden voor drie weken naar Osaka, Kyoto en Tokio.”

Taalbad

Toen ze met de studies van start ging, was ze onmiddellijk in de ban van de taal. “Het Japans is veel meer dan enkel karakters, er zijn heel wat symbolen die een fonetische waarde hebben. Tijdens dat eerste jaar werd het Japans ons in sneltempo aangeboden. We kregen wekelijks een taalbad van 18 uur. Wanneer we onze masterjaren indoken, werd ons meegedeeld dat we stage moesten lopen. Er waren enkele opties in België, maar het was meer aangeraden de stage in Japan te volgen. Dit was meteen een zeer moeilijke opdracht.”

“Op dat moment kwam meester Lieven Van Parys uit Meulebeke op de proppen. Mijn papa had Lieven nog als leraar gehad in het tweede leerjaar. Wat hem nog steeds bijgebleven was, was dat Lieven zeer nauwe banden had met Takeo Yamada. Dit was een leraar, ondertussen directeur, van een lagere school in Japan. Lieven leerde Takeo kennen dankzij zijn inzet om de computer in het onderwijs te introduceren. Hij maakte honderden pedagogische opdrachten en Takeo was de allereerste om daarvan gebruik te maken. Hij kwam zelfs 16 keer naar België om Lieven te ontmoeten. Lieven was naast leerkracht ook gedetacheerde ‘navorming directies en leerkrachten – computers’, en ICT-coördinator aan de vijf Meulebeekse lagere scholen.”

Tweede vaderland

Dankzij die connectie kon Merel tijdens haar verblijf aan de universiteit in Tokio van 22 mei 2022 tot 11 juni 2023 stage doen als ondersteunende leerkracht in het lager onderwijs. “Mijn nieuwe habitat werd Ibaraki in de prefectuur Kashima waar ik te maken had met een enthousiaste klas 6- tot 8-jarigen. Het was een fantastische ervaring. Ik mocht vooral maatschappijleer onderwijzen. De kinderen vroegen me honderduit over België en Meulebeke, over de mensen hier, de cultuur, de industrie en ons voedsel.”

Merel kwam zelfs in een Japanse krant.

“Een Belgische leerkracht voor een Japanse klas trok zelfs de aandacht van het Ibaraki Nieuwsblad dat een interview met foto publiceerde. Nu werk ik mijn thesis af. Die staat in het teken van ‘Geruchten tijdens W.O. II’. Wat volgt ? Ik hoop zo snel mogelijk terug naar Tokio te gaan en daar werk te vinden in de culturele sector. Ja, het Land van de Rijzende Zon wordt mijn tweede vaderland.”