Mensen met een beperking aan de slag in De Klimtoren: “Iedereen kansen geven en succes laten ervaren”

Sinds kort heeft de Jabbeekse basisschool De Klimtoren een samenwerking met vzw Oranje. Drie mensen met een beperking worden ingeschakeld bij een aantal schooltaken. Boeiend voor deze mensen, maar ook voor de leerlingen gaat hun leefwereld een beetje meer open.

“Drie volwassenen met een beperking komen vanaf dit schooljaar elke woensdag meehelpen op school,” zegt directeur Rebekka Buysse. “Het was Pauline Staals van vzw Oranje, die zich inzet voor mensen met een beperking, die met dit voorstel naar ons kwam. Het is de bedoeling dat mensen met een beperking een halve dag per week een leuke, betekenisvolle dagbesteding kunnen hebben. We waren meteen enthousiast, omdat deze samenwerking perfect past binnen onze onderwijsvisie. Op deze school willen we iedereen kansen geven en succes laten ervaren. Op zijn manier en volgens eigen kunnen”, aldus Rebekka.

“Deze mensen worden nuttig ingezet. Voor de leerlingen is het ook een leerrijke ervaring om dagelijks in direct contact te komen met mensen met een beperking. De bijdrage van deze mensen is heel ruim en afhankelijk van de orde van de dag. Dit kan van alles zijn: van afwassen tot was opvouwen van potloden slijpen tot spelen met de kinderen of meehelpen toezicht houden… We staan voor alles open en kijken samen met begeleider Pauline naar alle mogelijkheden. Van jongs af aan leren omgaan met iedereen vinden we erg belangrijk. Elke persoon is uniek, heeft talenten en beperkingen…We kunnen zoveel leren van elkaar!”

Een perfecte match binnen een schoolteam en met de kleuters

Verrijking

Pauline Staals van vzw Oranje is grote pleitbezorger om mensen met een beperking in te schakelen in de maatschappij en vooral om hen ook in reguliere organisaties te laten meedraaien en niet alleen in zorginstellingen. “Trees, Celine en Johan zijn ontwapenend open en oprecht in de communicatie met de buitenwereld. Dat is eigenlijk, zien we nu, een perfecte match binnen een schoolteam en met de kleuters”, zegt Pauline.

“Kleuters zijn immers nog onbevangen en open-minded tegenover eender wie. Ik meen dat dit een verrijking voor beide partijen is. Natuurlijk is het in deze beginperiode een beetje zoeken naar de meest zinvolle taken op school voor hen.” (PA)