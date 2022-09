Menen wil met onderwijsbeurs en Belfortprijs lokale troeven onder de aandacht brengen en zo onderwijs steunen

Menen schakelt een versnelling hoger in niet alleen de steun van het onderwijs, maar eveneens in de ‘war for talent’. Met een onderwijsbeurs en een Belfortprijs wil het stadsbestuur de lokale troeven onder de aandacht brengen, zodat zowel studenten als leerkrachten de meerwaarde van postcode 8930 leren kennen.

Het is een oud zeer waar heel wat steden en gemeenten mee te kampen krijgen. Na hun middelbare studies vertrekken heel wat studenten richting grootsteden zoals Kortrijk en Gent om er hogere studies aan te vatten, waarna ze niet meer richting thuisstad keren.

“Het is immers zo belangrijk om hen te stimuleren toch te kijken naar hun thuisbasis voor hun latere leven”, klinkt het bij schepen van onderwijs Griet Vanryckegem. “Wij hebben heel wat te bieden, zowel op professioneel als sociaal niveau en dat moeten we ook meer onder de aandacht durven brengen. Dankzij de Belfortprijs, een prijs die door een vakjury wordt uitgereikt aan leerlingen van het 6de middelbaar die een eindwerk hebben gemaakt, proberen we de jonge generatie warm te maken voor Menen.”

De prijs, 800 euro, moet creatieve talenten van eigen bodem gaan prikkelen. “En we spreken wel degelijk van cash, niet van aankoopbonnen”, vult de schepen aan. “Laat ons eerlijk zijn: studenten moeten hun vleugels kunnen spreiden en daar hoort studeren in een grootstad ook bij. Een extra paar centen in hun zakken kan die beleving enkel maar beter maken, in de wetenschap dat hun thuisstad voor dat duwtje in de rug heeft gezorgd. Na hun studies willen we ze dan ook terug tot in Menen krijgen, zonder dat ze in de stad van hun universiteit of hogeschool blijven plakken.”

Ook voor het onderwijzend personeel gaat het stadsbestuur een stapje verder. “60 tot 70% van de leerkrachten in Menen zijn niet afkomstig uit onze stad”, licht de schepen het initiatief toe. “Het zijn dus mensen die soms niet even goed thuis zijn in alles wat onze stad te bieden heeft. Via een onderwijsbeurs, toegankelijk voor alle leerkrachten en directieleden, brengen we iedereen samen. Van uitstappen plannen tot het gebruik van infrastructuur? Alle mogelijke partners worden op 20 september samengebracht zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen.”