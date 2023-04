Meisje (17) dat zou aangerand zijn door profvoetballer geschorst door eigen school omdat ze te laat terug was in hotel

Het 17-jarige meisje dat vorige week tijdens een schoolreis in Athene beweerde dat ze werd aangerand door een profvoetballer, is momenteel geschorst door haar eigen school. Niet omwille van het incident uiteraard – dat onderzoek loopt nog – wél omdat ze samen met enkele andere tieners de afspraken niet naleefden.

Voetballer Boris Kleyman (33) raakte begin vorige week met het meisje aan de praat in een nachtclub in Athene, maar volgens haar ging hij al snel te ver en heeft hij haar hardhandig aangerand. Het kwam tot een vechtpartij tussen haar klasgenoten en de doelman. Zijn voetbalploeg zette de profvoetballer op straat. De voetballer blijft alles met klem ontkennen en zegt dat hij het meisje net afgewezen heeft. Hij werd na het betalen van een borgsom vrijgelaten.

Te laat terug op hotel

Het onderzoek naar de aanranding is nog volop bezig. Toch krijgt het verhaal nu al een staartje voor het 17-jarige meisje. Want op het moment van de aanranding moest ze eigenlijk al een halfuur terug in het hotel zijn. De afspraak was dat de leerlingen een vrije avond kregen, maar dat ze zich om 1.30 uur terug moesten melden in het hotel waar de school verbleef. Het meisje en een groep medeleerlingen hielden zich evenwel niet aan die afspraak en bleven doorfeesten. Omstreeks 2 uur gebeurde dan het incident.

Sanctie

Vorige week liet de Abdijschool van Zevenkerken al verstaan dat ze deze week opnieuw in gesprek zouden gaan met de betrokken leerlingen. Het niet-naleven van de afspraken krijgt nu dus effectief een staartje. De school schorst het meisje en de andere aanwezige tieners in de discotheek voor twee weken en ze mogen drie sportdagen niet mee volgen. (MM)