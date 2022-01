Meiboom op dak nieuwbouw Sint-Jozefsschool geplaatst

De werken aan de nieuwbouw van de Sint-Jozefsschool langs de Meenseweg in Ieper schieten goed op. De ruwbouw is bijna klaar zodat de meiboom op het dak van het gebouw van 3.000 vierkante meter grondoppervlakte werd geplaatst.

“Acht maanden geleden was een grote kraan onze drie kleuterklassen en onze turnzaal aan het afbreken. Dat gaf ons een heel vreemd gevoel”, vertelt directeur Lieven Calis.

Duimen voor mooie toekomst

“Vier maanden geleden, bij het begin van het schooljaar hadden we een heel mooi feest. Met de klassen hadden we elk een grote witte kalksteen versierd met onze namen op. Met deze stenen bouwden we toen een grote witte muur die werd ingemetseld bij de speeltoren.”

“Intussen zijn onze werken halfweg en werd de dakbedekking van de hoogste verdieping afgewerkt. We zijn nu echt helemaal boven. En dat werd gevierd met de meiboom op het dak. Met de meiboom willen we duimen voor een mooie toekomst voor onze school.”

Voorspoed en vruchtbaarheid

De meiboom was voor de gelegenheid een oude kerstboom. Die werd met een kraan de lucht in gehesen. De boodschap erachter is voorspoed en vruchtbaarheid. De basisschool telt meer dan 400 kinderen en ruim vijftig leerkrachten en is de op één na grootste school van Ieper.

“De moderne nieuwbouw moet voor voldoende ruimte zorgen bij de verdere groei van onze school”, vervolgt directeur Lieven Calis.

Volgend schooljaar in gebruik

“Het nieuwe schoolgebouw moet tegen begin volgend schooljaar klaar zijn. We zijn sinds mei begonnen met de afbraak en de grondwerken en in september volgde de eerstesteenlegging.”

“Er komen 19 klassen en zorglokalen, een eetzaal, een sportzaal en gemeenschappelijke ruimtes.” De nieuwbouw kost 6 miljoen euro, waarvan 70 procent betoelaagd wordt met Vlaamse subsidies.