Meet & Greet met oud-leerlingen in Athena High School

Tijdens het laatste jaar van de middelbare studies zoeken veel leerlingen nog volop naar de meest geschikte studierichting voor hen in het hoger onderwijs. Om de leerlingen hierin te ondersteunen, werd in GO! Athena Campus Centrum voor hen een Meet & Greet met een aantal oud-leerlingen van de school georganiseerd.

Op die manier hopen ze de zesdejaars weer een stapje dichter te brengen bij hun toekomstplannen. Tijdens deze project namiddag in het kader van ons High School Project kwamen 13 oud-leerlingen vertellen over hun studiekeuzeproces!

Leerkracht Fran Van Parys, coördineerde het project.“In 3 sessies konden onze leerlingen kennismaken met de oud-leerlingen die hen meenamen in hun verhaal. Ze vertelden over hun beslissingen toen ze in het laatste jaar zaten, hoe ze de eerste stappen in het hoger onderwijs ervaren hebben, de ups en downs, waar ze nu staan.”

Levensechte verhalen

“Voor onze leerlingen is het van belang om te zien welke weg de studenten gevolgd hebben en welke keuzes ze gemaakt hebben. Daarnaast kregen ze ook talloze tips van onze gastsprekers. Kortom, het waren levensechte verhalen door leeftijdsgenoten, met de blik op de toekomst!” (FRO)