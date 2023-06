Meester Trudo neemt na 42 jaar afscheid van leerlingen

Op vrijdag 30 juni trekt meester Trudo Herman van de Vrije Centrum School Roeselare de klasdeur in de Zuidstraat achter zich dicht.

De Menenaar gaf maar liefst 42 jaar lang les in dezelfde school. Meester Trudo wordt door zijn collega’s een monument genoemd. De 61-jarige leerkracht gaf 25 jaar les in het zesde leerjaar, maar eindigde in het vierde, waar hij ook in 1981 begon met lesgeven. “Een monument? Ik voel me vooral hier omringd door veel monumenten. Ik ben aangenaam verrast dat de leerlingen en leerkrachten me zo’n mooie dag geven.” Meester Trudo werd woensdag al in de bloemetjes gezet en kreeg verschillende opdrachten voorgeschoteld. “Bang van het zwarte gat ben ik niet, maar misschien moet ik toch nog een zevende leerjaar oprichten. Nee, muziek, reizen. Ik heb nog veel plannen. Maar de jeugdigheid zal ik wel missen. De leerlingen houden me al 42 jaar jong en zetten me met de voeten op de grond”, besluit hij. (BF/foto SB)