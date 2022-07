Meester Tonny neemt afscheid van de Centrumschool

Na een carrière van een goede 41 jaar gaat Tonny Huvaere (61) met pensioen. Hij gaf voornamelijk les in het vijfde leerjaar in de Centrumschool. “Ik heb mij hier altijd heel gelukkig gevoeld.”

Na zijn studies regentaat ging meester Tonny aan de slag in de toenmalige jongensschool, De Heilig Hartschool, in Wingene. “Toen ik afgestudeerd was, vond ik moeilijk een job in het onderwijs”, vertelt Tonny. “Op 14 januari 1981 kwam daar verandering in en ik kreeg een job als leerkracht in De Heilig Hartschool. Ik gaf les aan het vierde leerjaar. Die school was toen gevestigd waar de gemeentelijke bibliotheek zich nu situeert. Ik liep tijdens mijn kinderjaren nog school in de Heilig Hartschool. Toen ik de kans kreeg om daar zelf les te geven, voelde dit aan als opnieuw thuiskomen. Ik werkte nauw samen met leerkracht Guido Lams. Het vierde leerjaar bestond uit 36 kinderen en de groep werd in twee gesplitst.”

De vroegere meisjesschool en iets later de huishoudschool bevond zich op de site van de huidige Centrumschool langs de Nieuwstraat. “Na een zestal maanden les te geven, kwam er een fusie met de jongens- en meisjesschool. Zo kwam de Centrumschool tot stand. Ik verhuisde mee naar de nieuwe school en gaf er les in het zesde leerjaar en de meeste jaren in het vijfde leerjaar. Ik beleefde er vele onvergetelijke momenten. Ik probeerde op een eenvoudige en leerzame manier les te geven.

Digitaal bord

“De kinderen beschikken nu over meer vaardigheden en hebben de digitale wereld onder de knie. Lezen blijf ik heel belangrijk vinden en ik stimuleer mijn leerlingen om te blijven lezen in papieren boeken.”

Het digitale bord deed enkele jaren zijn intrede en dit was voor meester Tonny geen probleem. “Het werken met een digitaal bord is luxe voor de leerling én leerkracht. Ik kan dergelijk bord niet meer missen. Mijn trots is het ontwikkelen van mijn eigen website onder de naam ‘Klas 5B’. Ik postte er tal van leerstof. Handig voor op school, maar de leerlingen konden het ook thuis gebruiken en dat hielp hen enorm bij het instuderen.”

“Als afsluiter mocht ik dit schooljaar twee Oekraïense leerlingen in mijn klas verwelkomen. Al bij al valt dit super goed mee. Het geeft mij alvast veel voldoening om die kinderen te kunnen helpen. Het einde van het schooljaar betekent voor mij mijn allerlaatste lesdag. Toch neem ik niet helemaal afscheid. Ik liet de directie weten dat ik paraat sta om mee te helpen tijdens activiteiten, schooluitstappen… De Centrumschool zit diep in mijn hart. Ik heb mij altijd heel goed gevoeld in de school.” (NS)