Meester Martin neemt na 40 jaar afscheid van SASK: “Tijdens vakanties wil ik de kippen eten komen geven”

Voor de leerlingen, leerkrachten en ouders van de lagere school van het Sint-Andreasinstituut in Sint-Kruis (SASK) was het dinsdag even wennen. Martin Verbeke (61), onderwijzer met 40 jaar dienst in SASK en een vertrouwd gezicht in de school, zette op 31 januari immers een punt achter zijn rijkgevulde loopbaan.

“Met Martin verliezen we een heel toffe collega en een ontzettend toegewijde onderwijzer”, opent directeur Carl Deprez. “Hij was de organisator en voortrekker van heel wat activiteiten op school. Opsommen wat hij allemaal georganiseerd heeft, is onbegonnen werk. Hij is een onderwijzer die de leerlingen kan overtuigen en warm maken voor de projecten die hem nauw aan het hart liggen.”

“Vertellen kan hij als geen ander. Als Martin iets vertelt, hangen de kinderen aan zijn lippen.”

Koning van Katoren

Inderdaad, het afsluitmoment van de week op vrijdag zal ik niet snel vergeten”, vult meester Martin aan. “Ik las elke week een stukje voor uit De Koning van Katoren en acteerde terwijl ik vertelde. Dat zijn herinneringen die je bewaart voor het leven.”

Ik heb de intrede van de computer in de klas altijd omarmd

In de 40 jaar dat Martin Verbeke voor de klas stond, is heel wat veranderd. “Ik heb nooit gedacht dat de digitalisering in het onderwijs zo’n vlucht zou nemen. Nochtans heb ik de intrede van de computer in de klas altijd omarmd. Als zorgleerkracht heb ik de voorleessoftware op school geïntroduceerd en heel vaak aangewend om kinderen te begeleiden tijdens het leesproces. Het is belangrijk om alle beschikbare hulpmiddelen te gebruiken om kinderen op de beste manier te ondersteunen.”

Het beruchte zwarte gat vreest meester Martin niet. “Ik ben heel graag in de natuur. Ik hoop de komende jaren heel dikwijls als natuurgids in het Zwin, in Beernem en in Damme rond te lopen. Ik ben ook voorzitter van fietsclub De Sint-Michielse Trappers. Mijn koersfiets en mountainbike staan al op mij te wachten om lange tochten te maken. Ook mijn kinderen en kleinkinderen mogen erop rekenen dat ik vaker beschikbaar zal zijn.”

Regelmatig op school

“Ik hoop dat we je nog regelmatig eens op school zullen zien”, lacht directeur Carl Deprez.

“Daar mag je op rekenen, want ik zal de collega’s en de kinderen erg missen”, antwoordt meester Martin zonder verpinken.

“Ik zal zelfs tijdens de vakanties naar school komen om de kippen eten te geven.” (PDC)