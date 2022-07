Meester Luc (De Sprong) op rust: “Ik heb me buitengewoon gejeund!”

Meester Luc Depoortere (60) gaat met pensioen als leerkracht in De Sprong in Kortrijk. Hij gaf 41 jaar les in het buitengewoon onderwijs.

Op dinsdag 28 juni werd er afscheid genomen van meester Luc Depoortere in De Sprong.

Luc gaf 41 jaar les in het buitengewoon onderwijs. “Ik begon in september 1981. Ik zou pas in november 20 jaar worden en stond voor een klas van 13-jarigen”, zegt Luc.

Hij begon in het BLO De Bloesem in de Sint-Elooisdreef in Kortrijk. “In 2000 verhuisden we met De Bloesem naar de vroegere Sint-Jansschool op Sint-Jan in Kortrijk. In 2017 zijn we dan naar de Rekollettenstraat gekomen met de fusie van De Brug en De Bloesem. We werden toen samen De Sprong.”

Luc had het niet zo gemakkelijk met de fusie, maar na een kaasavond georganiseerd door vzw De Leuning in november draaide hij de knop om. “Ik heb me ook hier dus goed geamuseerd”, zegt hij.

Vrije tijd

Luc gaf les aan kinderen binnen type 1, 2 en 8. “Ik zal zeker de kinderen en wat je van hen terugkrijgt op sommige momenten en natuurlijk ook de collega’s missen. Ik ben heel blij gewerkt te hebben met bijzondere kinderen en dit samen met bijzondere collega’s die hen constant ondersteunen. Dat geeft mij een buitengewoon gevoel en ik heb me buitengewoon goed gejeund”, zegt hij. “Velen spreken me jaren later nog aan met ‘meester Luc’ en het doet deugd dat ze dankbaar zijn en ons soms een bezoekje brengen.”

“Mijn moeder wordt 95 jaar en ik zal nu wat meer de zorg voor haar op mij kunnen nemen.”

Toneelmicrobe

In zijn vrije tijd is Luc vooral bezig met toneel. Hij is huisregisseur bij de Kallegasten in Sint-Baafs-Vijve, regisseert bij Taal en Kunst en hij regisseert De Kortrijkse Revue. “Dit jaar konden we voor het derde jaar op rij niet optreden met de Revue, maar er waren wel enkele succesvolle online afleveringen. We hopen om volgend jaar een normale editie op de planken te kunnen brengen!”

Luc zal nu hij met pensioen zal zijn, zijn toneelwerk overdag kunnen doen in plaats van ‘s avonds. Hij speelt ook piano en zingt graag.

(EDB)