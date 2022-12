Meester Henk van het Heilig Hartschooltje gaat op pensioen: “Moeilijke situaties kon hij prima ontwijken met vleugje humor”

Uit gewoonte zullen de ouders en de kleuters van het Heilig Hartschooltje na de kerstvakantie ongetwijfeld op de speelplaats op zoek gaan naar meester Henk. Die zal jammer genoeg niet te vinden zijn. Henk Catteeu (59) gaat op 31 december immers op pensioen. Zonder het gevaar te lopen in superlatieven te vervallen, mag gesteld worden dat hij een ‘monument’ is van het gezellige kleuterschooltje van het Sint-Andreasinstituut.

“Ik ben gediplomeerd in 1983 aan de normaalschool van Sint-Amandsberg. In die tijd studeerden zo goed als geen jongens voor kleuterleider. Ik moest noodgedwongen uitwijken naar Oost-Vlaanderen, want in onze provincie was er toen geen enkele normaalschool waar een man die opleiding volgde. Eigenlijk was ik toen een witte raaf. Na veertig jaar tussen de kleuters ben ik nu een grijze raaf geworden”, lacht Henk Catteeu.

Klein en warm

“Als Veurnenaar startte ik mijn loopbaan in een klein wijkschooltje in De Panne. Er zaten hoofdzakelijk kinderen van vissers in mijn klas en die werden met een visserskar naar school gebracht. Aan mijn tijd in De Panne hou ik niets dan goede herinneringen over. Vaak trok ik met de kinderen naar de duinen om er te ravotten en ontdekkend te leren. Op een dag spoelde een walvis aan op het strand en toen ben ik met mijn kleine pagadders dat grote dier gaan bekijken. In 2006 ben ik eerder toevallig in het Sint-Andreasinstituut terechtgekomen. Het was een zegen dat ik ook hier in een klein en warm kleuterschooltje aan de slag kon.”

Ik ben enorm dankbaar dat ik op deze school heb mogen zijn wie ik ben

In zijn lange onderwijsloopbaan heeft meester Henk zowel bij de kinderen als in het onderwijs één en ander zien veranderen. “De kinderen zijn veel mondiger geworden, maar dat is geen slechte zaak. Ze zijn ook drukker dan vroeger en hebben vaak nood aan een prikkelarme omgeving. Ook de digitalisering in het onderwijs vergde zowel voor mij als voor de kinderen een serieuze aanpassing. Ik ben niet zo’n grote voorstander van computergebruik in de kleuterklas. Nogal wat kinderen kijken thuis al heel wat tijd op een scherm, dus wil ik de schermtijd in de klas tot een minimum beperken.”

Dubbel gevoel

Uiteraard wordt het voor Henk Catteeu wennen zonder de aanwezigheid van kleuters rondom hem. “Op pensioen gaan zorgt bij mij voor een dubbel gevoel. Enerzijds zal ik eindelijk tijd hebben om me samen met mijn partner te engageren als vrijwilliger in de ziekenzorg, maar anderzijds zal ik niet meer elke dag kunnen genieten van jonge mensen rondom mij. De kleuters die vaak met een glimlach of een lief woord je dag goed maken, mijn toffe collega’s, … Ik zal het allemaal heel erg missen. Maar eigenlijk ben ik vooral heel dankbaar voor de vele mooie momenten die ik meemaakte en heel blij dat ik op deze school heb mogen zijn wie ik ben.”

Directeur Martine Fontaine weet nu al dat iedereen over enkele weken pas zal beseffen wat meester Henk betekende voor het Heilig Hartschooltje. “Hij was de ‘hartjesman’ van deze school. Heel loyaal en altijd ten dienste van iedereen. Hij wist als geen ander met een vleugje humor een moeilijke situatie te ontmijnen. We zullen hem heel hard missen.” (PDC)