Meester Filip van vrije basisschool Sint-Eloois-Winkel is met pensioen: “Een kind beter zien worden, dat deed echt wel deugd”

Na een carrière van tweeënveertig jaar in het onderwijs heeft Filip Gheysen (62) afscheid genomen van de vrije basisschool in Sint-Eloois-Winkel. Hij was er jarenlang leraar, in het eerste, derde en zesde leerjaar. “Ik heb veel leerlingen positief zien evolueren en dat deed echt wel deugd.”

Winkelnaar Filip Gheysen studeerde in 1980 af als leerkracht. Aanvankelijk was het niet gemakkelijk om een vaste job in het onderwijs te bemachtigen. “Via het Vernieuwd Lager Onderwijs kon ik als mobiele leerkracht in verschillende scholen aan de slag. Later volgde Bemok in Kortrijk, een basisschool voor buitengewoon onderwijs. Ik kende er enkele lastige jaren, maar leerde er wel het klappen van de zweep.”

Toen juf Anna Notredame van de vrije basisschool in Sint-Eloois-Winkel met pensioen ging, kreeg Filip de kans om in zijn eigen gemeente les te geven. Eerst in het eerste leerjaar, later in het derde en vooral het zesde leerjaar. “Ik vond het vooral fijn om aan de oudste leerlingen les te geven. Ik ben een fervent quizzer en het was prettig om weetjes door te geven aan de klas.”

Door al die jaren heen veranderde er veel voor meester Filip. “Ik was een van de eerste Winkelnaars die gebruikmaakten van een computer. Het is een handig hulpmiddel, maar ik merkte ook dat er door de invoering van de computer alsmaar meer werk op de plank kwam. Het heeft zijn voor- en nadelen.”

Filip werkte ook onder verschillende ministers van Onderwijs. “Op een of andere manier wilden ze toch allen telkens hun ideeën doorvoeren. Dat heeft niet altijd een even positieve invloed gehad op de evolutie van het onderwijs.” Toch genoot Filip tot de laatste dag van zijn job. “Ik heb heel veel leerlingen positief zien evolueren. Dat je iemand beter ziet worden, doet echt wel deugd. Ik hou heel veel mooie herinneringen over aan mijn beroep.”

Hoezo, verveling?

Sinds kort geniet Filip van zijn pensioen. Vervelen zal hij zich niet doen.

“Ik heb vroeger deelgenomen aan quizzen op tv. Tegenwoordig is het niet meer zo eenvoudig om daar binnen te geraken, maar ik hoop de komende jaren toch nog aan televisie- en zaalquizzen deel te kunnen nemen.”

Voorts overweegt hij te gaan schaken bij de lokale schaakclub, wil hij zich verder verdiepen in 3D-puzzels, en engageert hij zich graag meer voor de plaatselijke heemkundige kring, waarvan hij lid is.

“Ik ben ook al jarenlang gepassioneerd door fotografie. Ik ben best wel handig en heb tijdens de coronacrisis een oldtimerbusje onder handen genomen. Het busje is nu ideaal om op reis te gaan. We hebben al veel gereisd, maar de komende jaren willen we dat graag blijven doen.”

(BF)