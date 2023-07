Meer dan miljoen euro subsidie voor Maldegemse scholen Maricolen en De Ark II

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 1.146.887 euro in de Maricolen en vrije basisschool De Ark II in Maldegem. Het geld zal gebruikt worden voor de dakrenovatie van het kloostergebouw.

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode. “Met deze investeringen in nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen investeren we in de kwaliteit van ons onderwijs. We bouwen letterlijk en figuurlijk aan onze toekomst, want schoolbesturen kunnen deze financiële steun goed gebruiken voor hun bouw- of verbouwingswerken”, klinkt het.

“Deze investeringsgolf komt ook Maldegem ten goede. We zijn er dan ook heel blij mee”, aldus de Maldegemse schepen van Onderwijs, Peter T. Van Hecke (N-VA). Bij de Maricolen en vrije basisschool De Ark II zijn ze ook blij met de subsidie. (MIWI)