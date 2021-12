Meer dan een half miljoen extra budget voor onderzoek in West-Vlaamse hogescholen

“De hogescholen in Vlaanderen staan mee aan de basis van belangrijke innovaties”, meent Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V). Daarom investeert ze 520.000 euro in vier projecten van West-Vlaamse hogescholen die de onderzoeksinfrastructuur zullen versterken.

De steun wordt verleend binnen het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. In totaal wordt er 3 miljoen euro verdeeld over 17 Vlaamse initiatieven. De focus op hogescholen is geen toeval. “Anders dan universiteiten zijn hogescholen veel meer gericht op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De kennis en de expertise die ze creëren, kan kmo’s helpen met praktijkgerichte uitdagingen.”, klinkt het.

Anders dan universiteiten voeren hogescholen onderzoeken die direct toepasbaar zijn voor bedrijven

In het voorjaar van 2021 deed de minister een oproep naar alle hogescholen. Uiteindelijk werden er 17 projecten geselecteerd die financiële ondersteuning zullen krijgen, zowel voor het uitbouwen van nieuwe onderzoeksinfrastructuren als de verbetering van de bestaande. Bij de selectie werd de link met de bedrijfswereld en zorgsector in rekening genomen.

Duurzaamheid, zorg en digitalisering

In het kader van duurzaamheid krijgt Howest exact 107.423 euro om hun huidige Industrial Design Center uit te breiden met een nieuw Circular Solution Lab. Daarin zullen de mogelijkheden onderzocht worden om postindustriële reststromen opnieuw in te zetten binnen de industriële productontwikkelingsactiviteiten van bedrijven. Ook krijgt de school financiële steun voor een een project rond zorg en gezondheid. Met 123.044 euro zullen ze onder andere een mobiele immersive room aankomen. Deze ruimte zal worden aangewend om cross-sectorale samenwerkingen binnen ergotherapie te faciliteren. Via deze infrastructuur kunnen co-creatieve trajecten opgezet worden met alle betrokken partijen (ontwikkelaars en gebruikers) in onderzoek omtrent de ontwikkeling, de implementatie en de effectiviteit van digitale applicaties binnen de sector.

De overige 290.000 euro werd gereserveerd voor digitalisering en gelijk verdeeld over twee projecten. In VIVES Zuid (campus Kortrijk, Roeselare en Torhout) zullen de centen gebruiken voor de aankoop van 3D-scananfrastructuur en het vergroten van de verwerkings- en visualiseringsinfrastructuur binnen het expertisecentrum Smart Technology. Via de infrastructuur worden experimenten opgezet worden om te onderzoeken of 3D-scanning bepaalde (werk)processen kunnen optimaliseren. VIVES Noord (campus Brugge en Oostende) gaat voor een uitbouw van een hoogstaand IoT lab, waarin volledige Internet of Things toepassingen ontwikkeld zullen kunnen worden en waarbij elke dag van het proces kan geanalyseerd én geoptimaliseerd worden via een geconnecteerd toestel.