Meer dan 600 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs

De Vlaamse Regering heeft zijn goedkeuring gegeven voor de opstart van 13 gloednieuwe scholen buitengewoon onderwijs. In 12 bestaande scholen buitengewoon onderwijs mag er bovenop hun huidige aanbod vanaf september een extra doelgroep leerlingen met zorgnoden verwelkomen. De Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP) mogen vanaf volgend schooljaar type 9 voor buitengewoon onderwijs opstarten.

Er zijn in deze regeerperiode al duizenden extra plaatsen gecreëerd in het buitengewoon onderwijs: de capaciteit steeg op enkele jaren van ongeveer 47.000 naar meer dan 52.000. Nu wordt opnieuw meer dan 600 extra plaatsen gecreëerd. Behalve het aanbod stijgt ook de vraag. Onlangs kwam er extra geld voor nog eens 1.000 extra plaatsen. “We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken, ook voor kinderen met extra zorgnoden”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Voor heel wat leerlingen is het buitengewoon onderwijs de plaats waar ze de beste zorgen en het beste onderwijs krijgen.”

Type 9 in KBRP

In 12 bestaande scholen komt er vanaf september extra aanbod. Deze scholen mogen een extra doelgroep verwelkomen, bovenop hun huidige aanbod. Zo kunnen er extra plaatsen komen voor onder meer leerlingen met een mentale beperking, leerlingen met een autismespectrumstoornis en leerlingen met een auditieve beperking. Samen goed voor al zeker 625 extra plaatsen op relatief korte termijn. In Poperinge mag KBRP vanaf volgend schooljaar type 9 voor buitengewoon onderwijs opstarten.

“De scholengemeenschap KBRP kan vanaf 1 september in de School voor Buitengewoon Onderwijs De Klimrank het onderwijsaanbod en de expertise uitbreiden door de oprichting van het type 9 specifiek voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Dit is een heel goede zaak voor de kinderen in de dichte regio van Poperinge met deze zorgnoden. De gedeelde kennis en expertise uit De Klimrank zal zeker ook een meerwaarde betekenen voor de elf andere KBRP scholen die sinds vele jaren structureel en pedagogisch nauw samenwerken”, klinkt het bij algemeen directeur KBRP An Tillie en en Sylvie Cools, directeur De Klimrank.

“Kinderen met extra zorgnoden krijgen de juiste begeleiding nu dichter bij huis”- Loes Vandromme (CD&V), schepen voor Onderwijs

Zorgnoden

Schepen voor Onderwijs in Poperinge en ondervoorzitter van de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement Loes Vandromme (CD&V) is tevreden over het feit dat er binnenkort ook kinderen met een autismespectrumstoornis aangepast onderwijs in Poperinge zullen kunnen volgen. “Het leerrecht van elk kind is voor mij van super groot belang. Voor sommige kinderen is dat onder de vorm van buitengewoon onderwijs. In Poperinge hebben we al een vrij groot aanbod aan buitengewoon onderwijs. De uitbreiding met type 9 is wat mij betreft een goede zaak”, zegt Vandromme. “Kinderen met extra zorgnoden krijgen de juiste begeleiding nu dichter bij huis. Anderzijds is het ook een extra troef dat de expertise uit het buitengewoon onderwijs zo dichtbij en goed bereikbaar is voor onze scholen in het gewoon onderwijs. Deze kennis en kunde kan zeker ook ondersteunend zijn voor andere scholen in de buurt.”

Nieuwe scholen

Vroeger kon je alleen een nieuwe school voor buitengewoon onderwijs beginnen als je meteen aanbod had voor twee verschillende doelgroepen. Nu kan je al een school beginnen die zich tot slechts één doelgroep richt. De opstart van 13 gloednieuwe scholen buitengewoon onderwijs werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze nieuwe scholen mogen vanaf volgend schooljaar (2023-2024) leerlingen verwelkomen. De nieuwe scholen zijn verspreid over alle Vlaamse provincies en richten zich onder meer op leerlingen met een mentale beperking, leerlingen met een auditieve beperking en leerlingen met een autismespectrumstoornis.