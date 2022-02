Meer dan 20 jaar later staat meester Geert weer voor de klas

Ruim vijf jaar nadat hij op pensioen is gegaan, stond Geert Verbeure eind deze week terug voor de klas. Door de afwezigheid van verschillende collega’s in vrije basisschool De Bever kreeg ‘meester Geert’ de vraag van de directeur of hij wou inspringen. Het is al een dikke twee decennia geleden dat de man lesgaf.

De coronacrisis zorgde er de voorbije twee jaar voor dat klassen en scholen vaak door een personeelstekort de deuren moesten sluiten. Ook binnen de vrije basisschool De Bever in Beveren bij Roeselare vielen de voorbije weken enkele collega’s uit door een coronabesmetting of een verplichte quarantaine. “Wij willen er echter alles aan doen om de kinderen naar school te laten komen”, aldus directeur Jan Vervaecke. Hij klopte deze week aan bij Geert Verbeure (66), die vlak naast de school woont. Geert was 22 jaar leerkracht lager onderwijs in Schuiferskapelle. Daarnaast werkte hij ongeveer even lang binnen de afdeling natuur- en milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen. “Ook toen richtte ik me tot het lager onderwijs.”

De gepensioneerde leerkracht gaf tijdens de coronacrisis al aan dat de school op hem kon rekenen wanneer het echt nodig was. Woensdag klopte de directeur bij hem aan. “Woensdagavond om 20.30 uur wist ik dat ik donderdag na zoveel jaar terug voor de klas zou staan. Ik zei toe omdat ik het belangrijk vind om mensen in nood te helpen.” Meester Geert ontfermde zich donderdag en vrijdag over het derde leerjaar. “In al die jaren is er op didactisch vlak heel wat veranderd. Met een digitaal bord werken heb ik bijvoorbeeld nooit gedaan. Ik geef les op de manier waarop ik dat vroeger deed. Cijferen en rechte hoeken komen onder andere aan bod.”

We zijn blij dat we toch naar school kunnen komen. Meester Geert geeft op een heel leuke manier les

Leerlingen vrije basisschool De Bever

Het merendeel van de derdejaars is wel blij dat de afwezigheid van hun leerkrachte opgevangen wordt. “We zijn blij dat we toch naar school kunnen komen. Meester Geert geeft op een heel leuke manier les. Zo maakten we al leuke figuren om zo bij te leren over de hoeken. Hij doet dat echt goed”, aldus de leerlingen. Toch is meester Geert niet van plan om voortdurend voor de klas te staan. “Een gans schooljaar zou bijvoorbeeld niet meer lukken. Nu ik op mijn pensioen ben steek ik heel wat tijd in het verenigingsleven. Het is soms echt wel druk: activiteiten van Okra, op stap met gidsen in het Sterrebos of het organiseren van een wielerwedstrijd in Slypskapelle. Mijn agenda staat al goed vol.”