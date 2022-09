Meer dan 150 nieuwe zij-instromers starten aan de lerarenopleiding van Howest

Vanaf dit academiejaar gaat Howest zijn lerarenopleidingen voor zij-instromers ook in Kortrijk aanbieden. De nieuwe locatie komt bovenop de bestaande locaties in Brugge en Oudenaarde en speelt in op de toenemende vraag om dicht bij huis een aangepast traject te kunnen volgen.

“Steeds meer geïnteresseerden uit de regio Kortrijk vroegen ons om in de buurt een opleiding te kunnen volgen die hen klaarstoomt op een overstap naar het onderwijs. Van de huidige zij-instromers in onze lerarenopleidingen is vandaag al twintig procent uit Kortrijk afkomstig”, kadert Wouter Van Hoorne, opleidingsmanager van de lerarenopleidingen aan Howest. De hogeschool zal in Kortrijk twee specifieke trajecten aanbieden op maat van wie wil overstappen naar het secundair onderwijs: de Verkorte Educatieve Bachelor in het Secundair Onderwijs en het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs. Het eerste richt zich tot houders van een bachelor- of masterdiploma die les willen gaan geven, het tweede op wie minstens drie jaar nuttige beroepservaring heeft en die expertise wil delen in het secundair onderwijs. Met een nieuw, verkort traject Lager Onderwijs mikt Howest bovendien vanaf september ook op zij-instromers die les willen beginnen geven in de lagere school.

“Eén week voor de effectieve start van de lessen telt Howest reeds meer dan 150 nieuwe inschrijvingen voor de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs of het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs. Het aantal effectieve starters zal de komende dagen en weken waarschijnlijk nog toenemen”, vertelt Wouter.

Traject op maat

De roep om leerkrachten in het werkveld blijft groot. Terwijl scholen overal in België kampen met een tekort aan leerkrachten, vormen zij-instromers een deel van de oplossing. “Doordat zij het behalen van hun pedagogisch bekwaamheidsbewijs in veel gevallen combineren met werk en vaak ook een gezin, is een opleidingslocatie in de buurt een belangrijke factor bij de keuze”, aldus Wouter. Howest werkt een traject op maat uit voor elke cursist waarbij rekening gehouden wordt met de thuiscontext alsook de werksituatie. Zo kan de lerarenopleiding gespreid worden over meerdere semesters en kunnen cursisten opleidingsonderdelen op afstand volgen.