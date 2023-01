Matis Soete is Junior Journalist van Beselare

Mathis Soete werd algemeen laureaat van de Junior Journalist wedstrijd van het Davidsfonds Beselare, zo maakt hij kans om deel te nemen aan de nationale wedstrijd.

Junior Journalist is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en Brussel. Door de voorrondes te winnen, kan men doorstoten tot de grote finale van het Davidsfonds. De algemene laureaat van de afdeling Beselare is Mathis Soete uit Zandvoorde, waar hij woont met papa Ignace, mama Leen Pauwels en zus Felice (9). Hij is leerling van het zesde leerjaar in de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Geluveld in de klas van juffen Catherine en Justine. De school is met Mathis niet aan zijn proefstuk toe, want vorig jaar kwamen de top 3 van de wedstrijd ook uit gbs de Regenboog.

“We deden met de hele de klas mee”, vertelt Mathis. “Ik schrijf graag want Nederlands en rekenen zijn de vakken die in het liefst doe. Toen ik in het vierde leerjaar zat, heb ik eens een boek geschreven. Niet een echt boek maar allemaal losse verhaaltjes uit mijn fantasie.” In plaats van uitsluitend proza, mochten de kandidaten ook een interview rond het thema #trots# lokale helden inzenden. “Ik heb voor dit laatste gekozen omdat ik dat het gemakkelijkste vind. De geïnterviewde zegt immers wat je moet schrijven door wat hij antwoordt. Mijn gesprek was met de politiecommissaris van Ieper”, lacht Mathis. “Ik koos voor de politie omdat ik hun werk boeiend vind en er veel respect voor heb. Toen ik kleiner was, dacht ik er wel eens aan om later politieagent te worden, maar dat is nu voorbij.” Op de vraag of hij later schrijver of journalist wil worden, is er toch enige twijfel. “Ik denk het niet, omdat mijn interesses nu elders liggen. Misschien kan ik wel schrijven in mijn vrije tijd. Ik denk dat ik later iets zal doen met computers. Ik ken er al tamelijk veel van. Als er in school soms iets hapert, lukt het me soms om het te herstellen.” Behalve met zijn schoolwerk en computers amuseert Mathis zich in de Chiro en tekenacademie. Wat hij zal schrijven als hij doorgaat naar de grote finale weet hij nog niet. (NVZ)