Math4U geeft bijles met video’s in Izegem: “We willen leerlingen echt helpen”

Heel wat scholieren hebben nood aan extra bijlessen voor bepaalde vakken en daar spelen Lieze Parmentier (22) en Maxime Evens (24) handig op in met Math4U. Met leerrijke video’s hopen ze dat jongeren opnieuw helemaal kunnen bijbenen met het vak wiskunde. De video’s zijn een jaar lang beschikbaar.

Maxime Evens en Lieze Parmentier sloegen de handen in elkaar met Math4U. Maxime komt uit Kessel-Lo en studeerde af als handelsingenieur, de Izegemse Lieze studeert geneeskunde aan de Universiteit van Leuven. De twee hebben beiden een groot hart voor het vak wiskunde en willen die liefde graag doorgeven aan jongeren uit het eerste en tweede middelbaar.

Lessen gemist door corona

“De afgelopen jaren is de vraag naar bijlessen sterk toegenomen. Bepaalde vakken zijn niet meer evident voor de jeugd en daarom gaan ze op zoek naar een extra woordje uitleg. Het vak wiskunde zorgt heel vaak voor moeilijkheden bij de leerlingen”, weet Maxime. “De pandemie speelt zeker een rol in die stijgende vraag want jongeren misten heel wat lessen op school en raakten daardoor helaas achterop. Eens je niet meer helemaal mee bent met het vak wiskunde, wordt het vaak moeilijk om opnieuw in te pikken.”

Maxime en Lieze besloten om een alternatief te zoeken voor de individuele bijlessen. “Een uurtje bijles kost ouders al snel 30 tot 50 euro per uur en dat is natuurlijk niet niks. Voor heel wat ouders is dat een grote hap uit het budget en daarom allesbehalve evident. Met Math4U willen we daarom een goedkoper en eenvoudig initiatief bieden”, vertelt Lieze.

170 video’s

Het duo ontwikkelde een online programma waarin tal van wiskundevideo’s te vinden zijn. “We maakten verschillende video’s over uiteenlopende onderwerpen in de wiskunde en dat specifiek voor leerlingen uit het eerste en tweede middelbaar. We bieden dat hele gamma aan video’s een jaar lang aan en dat tegen de prijs van 120 euro. Dat betaal je al snel voor een drietal individuele bijlessen”, klinkt het.

“Op vandaag gaat het al om ruim 170 video’s. Je kan de video’s op elk moment bekijken en dat zo vaak als nodig. Zo kan de leerling de extra uitleg goed proberen te herhalen en begrijpen. Bovendien voorzien we na elke video ook een aantal oefeningen. Zo krijgen de scholieren echt een idee of ze de leerstof nu al of niet onder de knie hebben.”

Ook voor tweede en derde graad

Momenteel is de site helemaal op maat van leerlingen uit de eerste graad, maar daar blijft het niet bij. “We zijn de site voortdurend aan het uitbreiden. Zo komen er zeker nog video’s bij voor de eerste graad, maar we zijn ook volop aan het werken aan een gamma video’s voor leerlingen uit de tweede en de derde graad. Zo hopen we binnenkort een heel uitgebreid assortiment aan te kunnen bieden.”

De video’s zijn één iets, maar als die niet volstaan, dan kan je ook bij Math4U terecht voor een individuele bijles. “We willen de leerlingen echt helpen en we weten dat de video’s op zich soms niet voldoende zijn. Persoonlijk contact en een uitleg kan dan wonderen doen. Die combinatie kan perfect zijn. Die bijlessen kunnen ook bij ons worden ingeboekt.”

Voorbeeldvideo’s

Maxime en Lieze hebben al hun info gebundeld op hun site www.math4u.be. “Mensen kunnen onze site met daarop voorbeeldvideo’s bekijken en zo een idee krijgen van wat ze kunnen verwachten. Daarnaast vind je er alle info en veelgestelde vragen. Contact met ons opnemen kan ook makkelijk via de site. We hopen dat we veel leerlingen opnieuw op de rails kunnen krijgen voor wiskunde.” (MVW)

Info:www.math4u.be.