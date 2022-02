Masked Teacher ontmaskeren in Lodewijkscollege in Brugge

Door corona worden in alle scholen nogal wat schoolfeesten, uitstappen en andere leuke evenementen voor de leerlingen geschrapt. Dat vindt Karel Blanckaert, onderwijzer van het zesde leerjaar van het Sint-Lodewijkscollege in de Gistelsesteenweg, heel erg jammer.

Het inspireerde hem om op zoek te gaan naar een originele activiteit waaraan zowel de ouders als de kinderen digitaal kunnen deelnemen. “The Masked Singer bracht me op het idee om iets in deze stijl te organiseren op onze school”, opent Karel Blanckaert. “We hebben vorige week vijftien leerkrachten in een origineel pak gestoken en gefilmd. Elke deelnemer moest vijf waarheden en vijf leugens over zichzelf inspreken. Uiteraard hebben we de stemmen vervormd. Wekelijks wordt van elke Masked Teacher een filmpje op de schoolwebsite geplaatst”, gaat Karel Blanckaert verder.

“Deze week kunnen zowel de kinderen als hun ouders online hun stem uitbrengen. De vijf leraren die het meest herkend worden, zijn ontmaskerd. Volgende week staan nieuwe filmpjes van de tien overblijvende deelnemers op de schoolwebsite en kan iedereen opnieuw digitaal stemmen.”

