Maryse (61) nieuwe algemeen directeur van Brugse scholengroep Sint-Lodewijk: “Ik wil een verbindende brugfiguur zijn”

Ere-directeur van het Sint-Lodewijkscollege Koen Seynaeve is sinds het begin van dit schooljaar niet langer algemeen directeur van de scholengroep Sint-Lodewijk. Maryse Timmerman (61), directeur van het MAST in Sint-Michiels, volgde hem op 1 september op. Ze combineert de twee functies.

De nieuwe algemeen directeur heeft er al een lange onderwijsloopbaan opzitten. Toen ze afstudeerde als klinisch- en bedrijfspsycholoog werkte ze een tijdje in een interimkantoor. Later was ze een hele periode actief als psychologe in het toenmalige PMS Sint-Maartensbilk. Toen vijftien jaar geleden de studierichting ‘menswetenschappen’ werd opgestart in het Sint-Lodewijkscollege, koos ze bewust voor het onderwijs. Ondertussen is ze al meer dan tien jaar directeur in het MAST (voorheen Immaculata, red.).

“Ik heb variatie en uitdaging nodig”, glimlacht Maryse Timmerman. “Toen ik enige tijd geleden gevraagd werd voor deze nieuwe uitdaging, heb ik eigenlijk niet lang getwijfeld. Uiteraard moest ik eerst uitzoeken hoe ik deze nieuwe functie kon combineren met mijn directieambt in het MAST. Toen dat geregeld was, heb ik onmiddellijk toegezegd.”

“Als algemeen directeur van onze scholengroep wil ik in de eerste plaats een brugfiguur zijn. Het is mijn taak om de vragen van de scholen voor te leggen aan het schoolbestuur en hun beslissing of advies daarna gefundeerd terug te koppelen naar het werkveld. Ik ben als het ware de verbindingspersoon tussen het bestuur en de scholen. Daarnaast vind ik het belangrijk om directies te adviseren en te motiveren. Als algemeen directeur heb je een goed zicht op het geheel en kan je individuele vragen beter kaderen binnen de totaliteit van de scholengroep”, aldus Maryse Timmerman.

Centrale diensten

“Het is ook mijn taak om de centrale diensten van de scholengroep aan te sturen. Deze diensten coördineren onder andere de personeelsadministratie, het aankoopbeleid en de juridische ondersteuning. Ik ben heel blij dat ik nog steeds kan terugvallen op mijn voorganger. Dat is een hele geruststelling”, besluit de nieuwe algemeen directeur van scholengroep Sint-Lodewijk.