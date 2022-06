Martin(e) met pensioen bij basisschool Pius X in Kortrijk

Meester Martin Vanluchene (60) en Martine Delatter (66) van het secretariaat nemen op het einde van het schooljaar samen afscheid van vrije basisschool Pius X in Kortrijk.

Martine en Martin gaan samen met pensioen. “Ik ben blij dat ik niet alleen moet afscheid nemen van de school. Martin en ik zijn hier beiden het langst op school en zijn de oudsten”, zegt Martine.

Martine wordt in november 67 jaar. Zij is weduwe en woont in Gullegem. Ze heeft twee dochters, een kleindochter en twee kleinzonen. Zij begon haar loopbaan in 1974 in de administratie bij transportbedrijf Edmond Depaire in de Noordstraat. “Toen mijn tweede dochter hier naar school kwam begin de jaren tachtig ben ik hier de opvang en de refter komen doen. Al snel kwam ik hier ook in de administratie terecht. Ik combineerde het secretariaat nog tot in 2012 met de opvang.”

Martine deed nog meer op school. Ze hielp ook de kerstfeestjes mee verzorgen en maakte 30 jaar lang fotokadertjes voor de leerlingen van het zesde leerjaar die de school verlieten. In de vakantie kwam ze voor de ‘grote kuis’ naar school. “We deden dat met een paar samen en hadden een echt vakantiegevoel.”

Langer gebleven

“Op 1 december 2020 was het tijd voor mijn pensioen, maar dat zag ik helemaal niet zitten. Ik mocht nog blijven tot het einde van het schooljaar”, vertelt Martine. “Dan kreeg ik van de directeur en het schoolbestuur de kans om nog een schooljaar bij te doen. Ik was heel tevreden!”

Pius is en was Martines thuis. Ze groeide op in de Gouden Rivierlaan in Kortrijk en doorliep er de hele basisschool. “De school noemde dan nog de Mariaschool, en in de volksmond was dat ’t papschoolke. Ook mijn kinderen zijn hier naar school geweest. Toen mijn man 12 jaar geleden onverwacht overleed, heb ik veel steun gehad hier op school en die krijg ik nog altijd, vooral ook van juf Trui van het zesde leerjaar.”

Martin

Martin Vanluchene woont in Kortrijk. Hij wordt in oktober 61 jaar. Hij is getrouwd met An Vanwynsberghe. Het koppel heeft drie dochters die ook allemaal met onderwijs en opvoeding betrokken zijn in hun werk. Er zijn twee kleinzonen en een kleindochter. Martin studeerde af in 1981 bij de Broerders van Liefde in Oostakker. In september 1981 kon hij beginnen lesgeven in het vijfde leerjaar. Na zijn legerdienst startte hij in september 1983 in zijn huidige school. “Ik gaf eerst het tweede leerjaar en dan het derde leerjaar. In september 1985 ben ik in het eerste leerjaar aangekomen en ik ben er niet meer weggegaan.”

Martin neemt afscheid met een dubbel gevoel. “Ik zal alles enorm missen, maar ik voel aan dat het tijd wordt voor aflossing van de wacht. Martine zal het werk moeilijk kunnen loslaten. “Ik hoop zeker om nog voor zaken te kunnen inspringen op school. Misschien kan ik hier toch nog een paar uurtjes iets betekenen”, hoopt ze.