Martine Derycke haalt Boulevard Magenta School naar Brugge

Op zaterdag 11 februari om 15 uur vindt in de Korte Zilverstraat 9 de feestelijke opening plaats van Boulevard Magenta School. Met dit initiatief haalt Martine Derycke (63) de school voor Ambacht & Kunst uit Nederland naar Brugge.

“Na een voltijdse carrière in verschillende bedrijven ben ik aan een volgende stap in mijn leven toe. Ik wil nu graag tijd en ruimte maken voor een andere passie in mijn leven: de kunsten”, vertelt Martine enthousiast. “Ik zocht heel lang naar een cursus of opleiding waarin ik de oude schildertechnieken van de Vlaamse Primitieven kon leren. Ik rijd hiervoor al drie jaar heel regelmatig heen en weer naar Boulevard Magenta School voor Ambacht & Kunst in Gelderland (Nederland, red.).”

“De sfeer van deze school vind je nergens. Samen met mijn echtgenoot ben ik erin geslaagd om Boulevard Magenta naar Brugge te halen en daar ben ik blij om. Zo kunnen nog meer mensen kennismaken met geweldige vakdocenten en genieten van de schildertechnieken van verschillende oude meesters. En meteen kunnen ze ook kennis maken met ons prachtige Brugge”, besluit Martine Derycke enthousiast.

(PDC)

Info: boulevardmagenta.be