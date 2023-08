Martine (65) zwaait na bijna halve eeuw af in school MIA: “Niet bang voor het zwarte gat”

Op de vooravond van het nieuwe schooljaar werd in secundaire school MIA in Sint-Kruis afscheid genomen van secretariaatsmedewerker Martine Wackenier (65). Zonder toeters of bellen, want het was haar wens om na een carrière van 45 jaar in alle stilte en bescheidenheid afscheid te nemen van de school waar iedereen haar kende als de sleutel- en koffiemadam.

“Op 1 september 1970 zette ik als leerling van het eerste jaar Handel mijn eerste stappen in het Instituut Mariawende. Na mijn humaniora werkte ik één jaar elders, maar op 1 oktober 1978 mocht ik als enig administratief personeelslid starten in de school waar zuster Mia toen directeur was”, herinnert Martine Wackenier zich nog levendig.

Andere taken

“Ik heb de school serieus zien veranderen. Vier directeurs zijn de revue gepasseerd, drie fusies en een schitterende nieuwbouw. Ook de mentaliteit van de leerlingen en de personeelsleden is een halve eeuw later niet meer dezelfde als toen ik hier op school zat. Dat kan ook moeilijk anders, want de maatschappij is in al die tijd ook fel veranderd. Ook mijn taken op school zijn niet meer dezelfde als toen ik hier begon. Nu ben ik verantwoordelijk voor de kleine logistiek en het onderhoudspersoneel, terwijl ik vroeger vooral het onthaal voor mijn rekening nam. Ik ben echter nog altijd diegene die voor koffie zorgt tijdens de vergaderingen en ik open en sluit nog elke dag als eerste en als laatste de school.”

Geen verplichtingen

Vanaf 1 september heeft Martine Wackenier eindelijk wat meer tijd voor zichzelf en dat beseft ze maar al te goed. “Het eerste jaar van mijn pensioen wordt een sabbatjaar. Ik ben absoluut niet bang van het beruchte zwarte gat. Volleyballen, kaarten, werken in de tuin en fietsen waren tot nu toe mijn favoriete bezigheden tijdens mijn vrije tijd en dat zal zo blijven. Daarna zie ik wel wat er op me afkomt. Vrijwilligerswerk zie ik wel zitten, maar eerst wil ik wat genieten van een leven zonder verplichtingen. Mijn enige wens voor de komende jaren is een goede gezondheid, want is het belangrijkste als je wat ouder wordt”, besluit Martine Wackenier. (PDC)