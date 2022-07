Marte Peccue en Sverre Terryn winnen Award met hun eindwerk: “Hartslag getest bij 36 personen”

In The Penta, de nieuwste campus van Howest in Kortrijk, werden de Vlaamse GIP & Young Researcher Awards uitgereikt. Deze Awards zijn een initiatief van de hogeschool West-Vlaanderen en bekronen de beste geïntegreerde proeven, onderzoeksprojecten en eindwerken uit het secundair onderwijs. Niet minder dan honderd projecten uit heel Vlaanderen werden dit jaar ingestuurd.

“Onder de meer dan honderd inzendingen zaten ook nu wat heel wat interessante GIP’s, onderzoeksprojecten en eindwerken. De hogeschool met passie voor de toekomst van jongeren zet dat talent maar wat graag in de kijker tijdens de jaarlijkse GIP & Young Researcher Awards”, aldus Joachim Gruwez, stafmedewerker wetenschapscommunicatie bij Howest.

“Alle ingestuurde onderzoeks- en ontwerpprojecten werden de voorbije weken door de juryleden van de verschillende opleidingen beoordeeld op basis van een aantal criteria: de formulering van de onderzoeksvraag, de uitwerking, het innovatieve karakter en de kwaliteit en afwerking van het eindresultaat. Net als tijdens de voorbije edities van de Awards gaven de deelnemers opnieuw blijk van heel wat creativiteit en innovatief vermogen.”

Studenten VTI Ieper

Marte Peccue (17) uit de Molenbosstraat in Zillebeke en Sverre Terryn (18) uit de Torrepoortlaan in Ieper voleindigden beiden het laatste jaar Industriële Wetenschappen aan het VTI Ieper. Een jaar lang werkten ze tijdens het schooljaar aan een studie rond Gezondheid & Zorg, meer bepaald ‘Welke factoren beïnvloeden de hartslag?’. Ze mochten in Kortrijk hun GIP-bundel aan een jury voorstellen en werden bekroond tot winnaar in hun categorie.

Marte koos voor de richting Industriële Wetenschappen aan het VTI in Ieper na de lagere school in Sint-Vincentius in Zillebeke. “Omdat ik meer aanleg had voor wiskunde opteerde ik voor die richting”, vertelt Marte. “Bovendien is moeder Lynn verpleegkundige en geeft vader Yves technische vakken aan het VTI in Ieper. Maar de richting die ik gevolgd heb, werd mij niet opgedrongen.”

Sverre beëindigde de lagere school aan het Lyceum Heilige Familie. “Ik volgde eerder twee jaar STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, nvdr.). Nadien ben ik gedurende vier jaar overgeschakeld naar de richting Industriële Wetenschappen, ook omdat wiskunde mij meer lag dan taal en het bovendien een richting was waarin ik mij niet verveelde. Mijn vader Frank is overleden en moeder Sofie is leerkracht in de Lovie.”

Gezondheid en Zorg

Marte en Sverre werkten samen aan het onderwerp ‘Welke factoren beïnvloeden de hartslag?’ omdat het in de lijn van hun verwachtingen ligt. Marte bereidt haar toelatingsexamen geneeskunde voor en Sverre voetbalt bij de U19 van Westhoek en wil het verband leggen met het medische aspect van inspanningen. “In het begin verliep het uitwerken van de geïntegreerde proef niet zo vlot”, vertellen beiden. “We hadden geen concreet idee en we wisten niet of de ideeën die we hadden praktisch haalbaar waren.”

“Na een bezoek aan het bedrijf Jane in Brussel leerden we dat we concreter aan de slag moesten. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de hartslag van 36 personen van diverse leeftijdscategorieën onder de loep te nemen. We kregen hulp van personen die verbonden zijn aan Astrolab. Ze hebben ons geholpen aan een programma dat de hartslag uitleest en opslaat. Achteraf gezien waren de testdagen een succes. Alles verliep volgens plan.”

“Vrouwen hebben doorgaans een hogere hartslag dan mannen”

“Het was tof om te zien dat de personen enthousiast en geïnteresseerd waren. Ook de koffietest was een toffe en leerrijke toevoeging aan onze geïntegreerde proef. Over het algemeen zijn we tevreden en opgelucht met het resultaat. Persoonlijk vinden we dat we een geslaagd project achter de rug hebben. We hebben alleszins mooie besluiten kunnen halen uit de metingen en het opzoekingswerk.”

Conclusies

“Onze geïntegreerde proef leerde ons dat we een aantal concrete besluiten kunnen trekken uit de factoren die een invloed hebben op de hartslag”, vertellen beiden. “Zo hebben vrouwen doorgaans een hogere hartslag dan mannen, de BMI-index speelt een grote rol en het beoefenen van sport en een fysieke job beïnvloeden in ruime mate de hartslag. Ook de leeftijd speelt natuurlijk een rol. Daarnaast deden we ook een koffietest. Het veelvuldig gebruik van cafeïne heeft bij sommige personen een grote invloed op de hartslag. Eigenlijk hebben heel wat factoren daarop invloed en komen we tot de conclusie dat je best alles met mate doet.”

Tijdens de prijsuitreiking in The Penta in Kortrijk werden de winnende projecten bekendgemaakt. Voor de winnende leerlingen uit elke categorie was een met gadgets gevulde rugzak weggelegd. De winnende scholen ontvingen een ONO-set, wat staat voor Onderzoek en Ontwerp, en een begeleidende workshop voor tien leerkrachten.

