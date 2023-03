Marrit is beste opstelschrijver

154 leerlingen kropen in hun pen voor de lokale Junior Journalistwedstrijd van Davidsfonds Rekkem-Lauwe. Marrit Gryspeerdt schreef met ‘Scoliose’ het winnend opstel, waarmee ze naar de nationale prijsuitreiking mag.

Omdat Davidsfonds Lauwe nu deel uitmaakt van de Rekkemse afdeling werd er een gezamenlijke opstelwedstrijd georganiseerd voor de Rekkemse en Lauwse basisscholen. Voor Rekkem namen GBS Barthel, VBS Kaspar Ons Kasteeltje en de Paradijsschool deel. Lauwe werd vertegenwoordigd door GBS Wonderwijzer en basisschool Ter Molen.

Scoliose

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar schreven een opstel met als thema ‘# trots # lokale helden’. De vijf scholen waren samen goed voor 154 opstellen. Op dinsdag 28 februari trok een delegatie van de Davidsfondsafdeling naar de vijf scholen om in elke klas van het vijfde en zesde leerjaar drie laureaten te huldigen. Naast de boekenprijzen kregen alle kinderen ook een diploma. Marrit Gryspeerdt, die in het vijfde leerjaar van basisschool Ter Molen zit, werd uitgeroepen tot algemene winnares.

Neen, haar opstel ‘Scoliose’ gaat niet over een of andere vorm van schoolmoeheid. Integendeel. “Toen de juf me vroeg om te schrijven over lokale helden, dacht ik aan mezelf. Maar opdat jullie dit zouden snappen, moet ik mijn verhaal vertellen. Want eigenlijk ben ik soms wel een beetje trots op mezelf”, begint Marrit haar opstel. Waarop ze op een ontwapenende manier schrijft over de aandoening waaraan ze lijdt en hoe ze daar op een positieve manier mee omgaat. Ze mag met recht en rede trots zijn, want op zondag 16 april mag ze Lauwe en Rekkem vertegenwoordigen op de nationale prijsuitreiking van het Davidsfonds in het Vlaams Parlement.

(Carlos Berghman)