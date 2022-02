Marleen Vandenberghe neemt afscheid als directeur van scholengroep CDI: “Kinderen alle kansen geven”

Op dinsdag 22 februari nam Marleen Vandenberghe na 13 jaar officieel afscheid als coördinerend directeur van de schoolgroep CDI Ieper. In haar functie was ze verantwoordelijk voor acht scholen, goed voor 2.300 leerlingen en 300 personeelsleden. Koen Schelpe wordt haar opvolger.

Marleen Vandenberghe (61) is een rasechte Ieperlinge en de jongste van zes kinderen van Alfons Vandenberghe en Lieve Cherchye. Marleen is getrouwd met Philip Catteeuw. Samen hebben ze twee zonen: Tristan en Ewout, die zorgden voor vier kleinkinderen.

Marleen volgde de lagere en de middelbare afdeling in het Lyceum in Ieper en ging daarna naar de normaalschool in Eeklo. “Ik koos voor het onderwijs omdat ik graag met kinderen werk”, vertelt Marleen.

“Ik heb hen altijd vooruit willen helpen en hen alle kansen willen geven om op eigen benen te kunnen staan. In het basisonderwijs zijn kinderen leergierig en nieuwsgierig. Wie voor de klas staat, kan hen begeleiden tijdens hun groei en bloei naar volwassenheid.”

Marleen deed interims in het Lyceum Ieper en in Langemark en gaf nadien les in de Capucienen waar ze in 1999 directeur werd in opvolging van Marcel Vanhoudt.

Alle leerjaren

“Tijdens mijn onderwijsloopbaan heb ik nooit lang in hetzelfde leerjaar gestaan. Uit eigen wil koos ik om les te geven in zowat alle lagere leerjaren, later is mij dat goed van pas gekomen.”

“Wie voor het onderwijs kiest, heeft geen nine to five job. Sommigen die nu in het onderwijs beginnen, leven minder voor de school. Het beroep wordt enorm onderschat. Wil je het echt goed doen, dan kruipt er veel tijd in.”

Werken met kinderen is het mooiste wat er is

“Na schooltijd was ik dagelijks nog uren bezig met mijn klas, dat gebeurde ook tijdens de weekends en tijdens de vakanties. Dan kon ik al veel voorbereiden op het komende leerjaar.”

“Als we nu een vacante baan op de VDAB plaatsen, krijgen we reacties in de zin van: ‘Ik kan goed met kinderen omgaan en ik kan hen leren lezen en schrijven’. Dit is een totaal verkeerde instelling. Iedereen kan de betere leerlingen iets bijbrengen, maar er zijn meer leerlingen die het moeilijker hebben. Denk maar aan de gevolgen van het M-decreet, de emotionele en andere problemen die op de kinderen afkomen en de aanpak van de anderstaligen.”

“Je moet de vraag durven stellen: ‘Wat moet ik beter doen?’ zonder de fout bij de leerlingen te leggen. Leerkracht word je absoluut niet voor de vakanties die bij de job horen.”

Samenwerking

In 2009 werd Marleen directeur van de CDI-scholen in opvolging van wijlen Etienne Struye. “Ik heb er lang over moeten nadenken, maar blijkbaar was ik de enige die ervoor in aanmerking kwam. Uiteindelijk heb ik toch de stap gezet omdat ik niet wou dat iemand van buiten de schoolgemeenschap die taak zou vervullen.”

“Het afscheid van mijn kinderen kwam enorm hard aan. Ik heb die hele dag geweend. Ik heb voor een deel ook die stap gezet omdat ik mijn werk mocht uitbouwen zoals ik zelf wilde. Ik herinner mij het project naar aanleiding van 100 jaar WO I dat we met het IFFM gedurende vier jaar konden uitbouwen. Als ik op klasbezoek ging, was dit als mentor van jonge leerkrachten.”

“Als directeur van de CDI-scholen heb ik altijd getracht om een gelijkgezind team uit te bouwen. Elke school is verschillend maar de leerkrachten moeten een ploeg vormen die samenwerkt, ze mogen niet als concurrent tegenover elkaar staan.”

Tijd voor andere zaken

“Ik heb geen spijt dat ik in mijn functie stop want ik ben erop voorbereid”, vertelt Marleen. “Er komt nu meer tijd vrij voor het gezin en de familie, de kinderen en de kleinkinderen. En op reis gaan, zal er ook wel bijzijn. Ik zal mijn dagen goed weten te vullen en als ze in nood zitten, zal ik wel bijspringen.”

Marleen geeft nog goede raad mee voor wie voor het onderwijs kiest. “Stel je het niet te rooskleurig voor want het vraagt heel veel werk en inzet. Laat je in het begin niet beïnvloeden door negatieve zaken. Je krijgt soms weinig respect voor wat je doet en wordt soms weinig gesteund. Aderzijds krijg je enorm veel waardering van kinderen terug. Ze kunnen je energie en liefde geven. Voor mij is het de juiste keuze geweest. Werken met kinderen is het mooiste wat er is.”