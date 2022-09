Marleen trekt na 35 jaar schoolpoort achter zich dicht

Marleen Leeman (62) uit Merkem trok op 31 augustus de schoolpoort definitief achter zich dicht. Ze was 35 jaar lang aan de slag als secretaresse in verschillende scholen. “Ik zal het contact en de babbels met de leerlingen en leerkrachten wel missen”, zegt Marleen.

Marleen Leeman was eerst acht jaar bediende bij Garage Vanclooster in Esen vooraleer ze op 1 oktober 1987 aan de slag ging in de Vrije Basisschool in Merkem. “De toenmalige directeur belde me enkele maanden voordien op met de vraag of ik mijn dochter Liesbeth wilde inschrijven in de school”, herinnert Marleen zich nog. “Hij gaf mij als reden dat hoe meer kinderen zich inschreven, hoe meer uren administratieve hulp ze voor de eerste keer konden krijgen. Er ging bij mij een belletje rinkelen en dus ging ik solliciteren voor die job, met succes.”

17 directeurs

Al vlug kreeg Marleen uren bij in andere scholen in onder meer Koekelare, Zarren, Woumen, Reninge en Leisele. “Ik werkte in zeven scholen om aan een fulltime job te geraken”, zegt Marleen. “Ik moest mijn uurrooster nauwlettend in de gaten houden om niet op de verkeerde dag in de verkeerde school toe te komen.”

Op 1 januari 2004 kreeg Marleen na 16 jaar een vaste benoeming en kon ze haar fulltime job in twee scholen uitoefenen. “Ik koos voor Vrije Basisschool Kouterkind in Merkem en Vrije Basisschool Reninge-Nieuwkapelle”, zegt Marleen. “Maar op 1 september 2017 werd ik van de school van Reninge naar de school van Lo-Pollinkhove verplaatst. Voor mij een ware bom, want ik moest een school verlaten met collega’s naar mijn hart en waar ik zoveel mooie momenten had beleefd. Maar in de school Lo-Pollinkhove werd ik met open armen ontvangen, waarvoor nogmaals grote dank. Ik heb mijn werk 35 jaar onder de leiding van 17 verschillende directeurs heel graag gedaan.”

Ik werkte in zeven scholen om aan een fulltime job te geraken

Boeken kaften

Marleen vond het een heel gevarieerde job die weliswaar in de loop der jaren enorm is geëvolueerd. “Het begon met kleurpotloden scherpen en oude omzendbrieven klasseren”, blikt ze terug. “Ik heb ook uren aan de lopende band boeken gekaft en geplastificeerd. Ook van een kopiemachine was in het begin van mijn loopbaan nog geen sprake, we deden het met stencils. En waar is de tijd van de typmachine? In de jaren 90 deed de computer zijn intrede, bijscholen was de boodschap”, gaat Marleen verder. “De administratie van personeel, leerlingen, facturatie en boekhouding veranderde van op papier naar digitaal. Een hele klus.”

Fietstochtjes

Eind juni werd Marleen zowel in Vrije Basisschool Oogappel in Lo als Vrije Basisschool Kouterkind in Merkem uitgebreid in de bloemetjes gezet. “Ik heb twee mooie afscheidsfeesten gehad” zegt ze. “Het contact en de leuke babbels met de leerkrachten en de leerlingen die zo spontaan en dankbaar kunnen zijn, zal ik wel missen. En natuurlijk ook mijn vier kleinkinderen die ik bijna dagelijks op school ontmoette.”

Nu Marleen met pensioen is, komt er tijd vrij voor andere dingen. “Mijn man is al vier jaar met pensioen”, zegt ze. “We hebben onlangs twee nieuwe fietsen gekocht, want fietsen is een van onze hobby’s, net als wandelen en reizen. Zo hebben we voor deze maand al een reisje geboekt. Ik zal nu ook meer tijd hebben om mijn bloemen te verzorgen.”