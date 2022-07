Marleen Deprez, Mieke Pottie en Sabien De Love nemen afscheid van Blauwe Poort

In de gemeenteschool De Blauwe Poort gingen drie medewerkers met pensioen of in TerBeschikkingStelling. Het waren Marleen Deprez en Mieke Pottie uit Marke en Sabien De Love uit Heule.

Samen met de collega’s werd het pensioen van Marleen, Mieke en Sabien gevierd op 30 juni.

Marleen

Marleen Deprez woont in Marke. Ze is getrouwd met Mario Vandenabeele. Ze hebben een dochter en een kleinkindje. Marleen heeft er al een uitgebreid parcours opzitten. Na haar studies verpleegkunde startte ze in 1982 haar loopbaan in Sint-Carolus. Ze werkte ook nog op radiologie in Menen en in de Sint-Maartenskliniek in Kortrijk op geriatrie. Plots moest ze stoppen met werken door een latexallergie. Ze bleef echter niet bij de pakken zitten en leerde werken op computer.

“Na twee maanden kon ik in 1999 beginnen werken op de Sportdienst van Stad Kortrijk. In 2000 kwam Marleen in de gemeenteschool terecht. Ze werkte een jaar in de administratie in Kooigem en in Kortrijk. Sinds 2003 is ze ook stafmedewerker van de scholengemeenschap. Sinds 2008 werkte ze ook voor de gemeentelijke basisschool Anzegem die tevens tot dezelfde scholengemeenschap behoort. Voor een tweede keer moest Marleen stoppen met werken toen ze met plots opkomend geheugenverlies te kampen kreeg. In haar vrije tijd gaat Marleen graag fietsen en in de zomer gaat ze zwemmen. Om haar geheugen te trainen, leest ze en speelt ze geheugenspelletjes.

Sabien

Sabien De Love woont in Heule. Ze is getrouwd met Freddy Deleersnyder en heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze studeerde in 1982 af als kleuterleidster aan de normaalschool in Kortrijk. Na enkele interims kon Sabien in mei 1986 in de gemeenteschool in Kortrijk beginnen. Ze gaf alle jaren en eindigde de laatste 12 jaar in het derde kleuter. Nu spendeert ze vooral haar tijd aan haar kleinkinderen. “Ik ga twee keer per week sporten. Dat moest na de rugschool. Ik heb me ook een nieuwe fiets aangeschaft om te gaan fietsen. Ik zal ook uitstapjes doen met mijn man die al met pensioen is en ik wil de kinderen helpen waar nodig.”

Mieke

Mieke Pottie woont met haar man Dominique Delabie in Marke. Ze hebben drie kinderen en twee kleinkinderen. Ze studeerde een jaar later dan Sabien af aan de normaalschool in Kortrijk.

“Ik kon hier in de gemeenteschool in Kortrijk beginnen, maar werkte hier maar twee weken. Daarna trok ik naar Kooigem, waar ik 15 jaar werkte.” Mieke keerde in 2001 terug naar gemeenteschool De Blauwe Poort in Kortrijk, waar ze zo’n 20 jaar werkte. Mieke gaf in de vestiging in Kortrijk hoofdzakelijk het tweede kleuter. Daartussenin was ze vier jaar zorgjuf. In haar vrije tijd fietst en leest ze enorm veel. “Ik heb een heel brede interesse en volg ook verschillende cursussen. Verder ben ik graag bezig met mijn kleinkinderen.”